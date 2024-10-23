Пять лучших ударных подводных лодок на 2024 год (The National Interest, США)

TNI: лучшие ударные подлодки мира оказались на службе у России

Многоцелевые ударные подводные лодки с крылатыми ракетами позволяют поражать наземные цели и стали ключевой частью современного военно-морского флота, пишет TNI. АПЛ двух лучших, по мнению автора статьи, классов несут службу на флотах России.

Питер Сучу (Peter Suciu)

Пять лучших ударных подводных лодок в мире на сегодняшний день

Путаница заключается в том, что некоторые ударные подводные лодки могут также нести крылатые ракеты, и это увеличивает их возможности поражения наземных целей. Более того, в советском и российском флоте принят термин “многоцелевая подводная лодка”.

Сегодня более двух десятков стран эксплуатируют ударные подводные лодки, но эти пять классов — лучшие из лучших.

Проект 945A “Кондор”

Подлодки проекта 945A “Кондор” (по классификации НАТО: Sierra II или “Сьерра”) остаются одними из самых дорогих и глубоководных в составе российского ВМФ. Они разрабатывались специально для задач по поиску и уничтожению американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).

Развивая идеи, заложенные в проекте 945 “Барракуда” (по классификации НАТО: Sierra I), этот класс отличался легкой и прочной двухкорпусной конструкцией с применением титана. Он позволял лодкам погружаться на большую глубину, одновременно снижая уровень шума и повышая устойчивость к торпедным атакам. Лодки оснащались одним водо-водяным реактором ОК-650Б 190 МВт.

На момент создания они опережали американские аналоги по скорости и глубине погружения и могли бы представлять серьезную угрозу, если бы холодная война переросла в “горячую”. Всего было построено две подводные лодки — “Псков” (бывшая “Зубатка”) и “Нижний Новгород” (бывший “Окунь”). Обе продолжают нести службу на Северном флоте ВМФ России. Третья лодка этого класса, “Марс”, была заложена в 1990 году. Она строилась по усовершенствованному проекту 945B (по классификации НАТО: Sierra III), но была разрезана на стапеле в 1992 году из-за нехватки финансирования.

Проект 885 “Ясень”

Хотя вокруг ряда военных платформ России образовалась нездоровая шумиха, а ее надводный флот находится в поистине плачевном состоянии, подводные лодки класса “Ясень” (по классификации НАТО: Severodvinsk или “Северодвинск”) по-прежнему считаются одними из лучших в мире.

Считается, что наряду с ПЛАРБ “Борей”, лодки класса “Ясень” играют стержневую роль в обороне и сдерживании России. Эти лодки с крылатыми ракетами разрабатывались с конца 1980-х годов санкт-петербургским конструкторским бюро машиностроения “Малахит”. Первоначально они предназначались на замену устаревших АПЛ класса “Щука Б” (по классификации НАТО: Akula). Однако после распада Советского Союза программа застопорилась. Головное судно “Северодвинск” было заложено еще в 1993 году, однако из-за проблем с финансированием в результате бюджетных трудностей проект заглох на целое десятилетие.

Москва вернулась к нему лишь в конце 2000-х годов, но к тому моменту он уже считался на грани устаревания. Однако вместо того, чтобы начинать с нуля, Кремль решил возобновить его под обозначением “Ясень-М”, внедрив массу конструктивных изменений и значительно усовершенствовав характеристики, дабы ликвидировать десятилетний разрыв между “Северодвинском” и следующей подводной лодкой этого класса под названием “Казань”.

В отличие от старых ударных подлодок, построенных в позднесоветский период, лодки класса "Ясень-М" разрабатывались как многоцелевые и могут нести различное вооружение, вплоть до самых современных гиперзвуковых ракет большой дальности “Циркон”. Каждая лодка этого класса имеет по десять пусковых устройств вертикального запуска для крылатых ракет, и, по имеющимся данным, может нести в том числе “Калибр-ПЛ” и “Оникс” в качестве основного вооружения. “Казань” также оснащена системой вертикального пуска УКСК (3П-14Б) из восьми модулей СМ-346.

Класс “Астьют”

Атомные подлодки типа “Астьют” (Astute или “Прозорливый”) Королевского флота стали первыми в мире, спроектированными в 3D-компьютерной среде. Хотя они не так широко известны, как их американские или российские аналоги, они считаются одними из лучших на Земле.

Лодки получили целый ряд технологических новшеств — так, в них нет оптического перископа. Вместо него используется высокоточная видеотехнология, которая позволяет экипажу окинуть взглядом горизонт с обзором на 360 градусов для устранения потенциальных угроз.

Кроме того, в отличие от других атомных подводных лодок, класс “Астьют” разрабатывался с использованием современных шумоподавляющих технологий. Корпус каждой лодки оснащен более чем 39 000 плитками, которые маскируют гидроакустическую сигнатуру судна и позволяют двигаться в воде практически бесшумно.

Подлодки класса “Астьют” несут 38 единиц оружия — как правило, это набор из Spearfish (“Копьеносец”) и крылатых ракет Tomahawk Block IV (“Томагавк”), способных поражать цель с точностью до нескольких метров на расстоянии до 1 600 километров. Бортовой комплект аппаратуры радиоэлектронной борьбы включает в себя постановку ложных целей и средства поддержки.

Класс “Виргиния”

В конце холодной войны ВМС США переключили внимание с подготовки к конфликту в открытом океане на господство в прибрежных районах. В результате на свет появился класс “Виргиния” (Virginia) для работы как в прибрежных водах, так и на глубине.

Это привело к созданию гибкой многоцелевой платформы, которая может вести противолодочные, противокорабельные и наступательные боевые действия, борьбу с нерегулярными боевыми формированиями, а также выполнять разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные задачи. Подлодка класса “Виргиния” может использоваться для поддержки сил специального назначения, а также выполнять задачи по минированию.

Класс “Виргиния” таит в себе ряд других новшеств, которые значительно упрочили его боевые возможности, включая упор на прибрежных операциях. Подлодки получили электродистанционную систему управления, которая улучшила их возможности на мелководье, а также оснащены всем необходимым для операций поддержки. Торпедные отсеки подлодок также могут быть переоборудованы для размещения небольших подразделений сил специального назначения, включая “морских котиков” и сопутствующего оборудования. Класс также имеет шлюзовую камеру для водолазов.

Восемь лодок Block V, которые сейчас строятся, будут оснащены модулем полезной нагрузки VPM — средней секцией корпуса, которая увеличит общую длину. Благодаря этому “Виргиния” получит четыре дополнительных погрузочных люка, которые заменят собой одноцелевые пусковые устройства для запуска крылатых ракет. Это позволит нести дополнительные “Томагавки” и, таким образом, восполнит частично утраченные ракетные возможности ВМС в связи со списанием подлодок класса “Огайо” (Ohio).

Класс “Сивулф”

Разработанные для устранения угрозы советских ПЛАРБ на замену устаревшему классу “Лос-Анджелес”, скоростные ударные подлодки класса “Сивулф” (Seawolf или “Морской волк”) считаются лучшими из лучших.

Они имеют модульную конструкцию, которая допускает последующую модернизацию, включая разработку оружия и более совершенных гидроакустических систем, и, таким образом, имеют некоторый задел на будущее. Максимальная скорость под водой составляет 35 узлов, а в “бесшумном” режиме — 20 узлов.

Хотя у лодок класса “Сивулф” нет внешнего оружия, они проектировались с восемью торпедными аппаратами (это вдвое больше, чем у класса “Лос-Анджелес”), а также двухпалубным торпедным отсеком, чтобы обеспечить противодействие сразу нескольким угрозам.

Поначалу за десять лет планировалось построить 29 лодок, однако затем их число сократилось до 12, а на воду было спущено лишь три. Вскоре холодная война закончилась, и класс “Сивулф” оказался, пожалуй, лучшим из лучших.

Однако при стоимости от трех до 3,5 миллиарда долларов за лодку, программа оказалась попросту неподъемно дорогой — особенно в свете переменчивой глобальной геополитики.

Питер Сучу — писатель из Мичигана. За двадцатилетнюю карьеру в журналистике сотрудничал с четырьмя десятками журналов, газет и сайтов, опубликовав более 3 200 статей. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Также публикуется в Forbes и Clearance Jobs