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Вестник Мордовии

На танках M1A1 SA Abrams в Курской области впервые замечена "хитрая деталь"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Чтобы помочь своей терпящей поражение группировке командование ВСУ снова бросило в Курское приграничье "пожарную команду фюрера" - 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура". Именно это соединение вооружено ротой (10-11 штук) американских танков M1A1 SA Abrams и боевыми машинами пехоты M2A2 Bradley ODS-SA, которые также были произведены за океаном.

Подразделения 47-й на этом направлении уже воевали раньше, но без танков. Кстати, первую Bradley они потеряли здесь в конце сентября, вторую - в первых числах текущего месяца. И вот теперь появились остатки танкового батальона, в котором когда-то насчитывалось более трех десятков тяжелой боевой техники.


Видео: "Военный осведомитель"


На размещенном в телеграм-канале "Военный осведомитель" ролике видно, как техника перемещается в селе Новоивановка Суджанского района. Правда, создается впечатление, что она в пропагандистских целях обстреливает пустые дома.

Интересно, что у M1A1 SA теперь кроме "фартука", прикрывающего нижнюю лобовую деталь корпуса, появились экраны и в кормовой части. Один прикрывает сопло газовой турбины, другой находится ниже и препятствует прилету FPV-дронов туда, где толщина брони составляет всего три сантиметра. Однако, учитывая, какие серьезные потери танки 47-й несли раньше, то и сейчас эти "хитрости" им вряд ли помогут.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
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