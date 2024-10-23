Минобороны подпишет меморандум о военно-морском сотрудничестве с Намибией

Введенные в состав ВМС Намибии в качестве корветов С 12 Daures и С 13 Brukkaros бывшие китайские малые противолодочные корабли проекта 037-IS. Уолфиш-Бей, 27.10.2017.

Мишустин поручил подписать с Намибией меморандум о военно-морском сотрудничестве

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин поручил Минобороны РФ подписать с Намибией меморандум о военно-морском сотрудничестве, согласованный с МИД и ФСБ России, следует из распоряжения правительства РФ, подписанного Мишустиным, документ выложен на официальном портале правовых актов.

"Принять предложение Минобороны России, согласованное с МИДом России и ФСБ России, а также предварительно проработанное с Намибийской стороной, о подписании Меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Республики Намибии о сотрудничестве в военно-морской области", - говорится в документе.

"Поручить Минобороны России подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум", - уточняется в распоряжении.