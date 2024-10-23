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ТАСС

Разработана аппаратура для высокоскоростной связи спутников с Землей

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Изображение: ООО "СПУТНИКС"
Изображение: ООО "СПУТНИКС".

Разработка одержала победу в номинации "Технологии неба, связи и космоса" международного конкурса BRICS Solutions Awards

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российская частная компания "Спутникс" (входит в Sitronics Group) разработала аппаратуру для высокоскоростной радиосвязи космических аппаратов с Землей в X-диапазоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Sitronics Group.

"Высокоскоростная радиолиния Х-диапазона позволяет передавать данные с собирающего данные оборудования космического аппарата на скорости 600 - 1750 Мбит/с. При этом разработчикам космической компании удалось добиться оптимальных размеров блока для его интеграции на борту любых спутников, в том числе малых форм - вес оборудования не превышает 15 кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта разработка одержала победу в номинации "Технологии неба, связи и космоса" международного конкурса BRICS Solutions Awards. Как подчеркнул гендиректор "Спутникс" Владислав Иваненко, эта победа говорит о том, что в компании работают высококлассные специалисты. "Производство собственного оборудования и аппаратуры - одна из наших стратегических задач. Это гарантия независимости как самой компании, так и отечественной космической отрасли в целом", - привели его слова в пресс-службе. 

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Страны
Россия
Проекты
БРИКС
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