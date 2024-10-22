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ТАСС

В Белом доме рассказали, что вошло в новый пакет помощи Украине

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo/ Susan Walsh

В нем есть снаряды калибра 155 мм, а также 105 мм, боеприпасы для HIMARS и дополнительные противотанковые комплексы Javelin, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в рамках нового пакета помощи передают Украине боеприпасы и противотанковое оружие. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

"Сегодня министр [обороны США Ллойд] Остин посетил Украину, и, думаю, вы слышали, что он объявил о том, что президент [США Джо Байден] подписал новый пакет военной помощи, в который вошли дополнительные снаряды калибра 155 мм, а также 105 мм, боеприпасы для HIMARS и дополнительные противотанковые комплексы Javelin", - сказал чиновник.

Кирби подчеркнул, что США продолжат наращивать военные поставки Киеву, чтобы обеспечить его всем необходимым до января, когда подойдет к концу президентский срок Байдена.

Ранее глава Пентагона в ходе необъявленного визита в Киев объявил об очередном обязательстве предоставить Украине вооружения на $400 млн. 

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США
Украина
Продукция
HIMARS
Javelin ПТРК
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