Войти
Военное обозрение

Американская компания Northrop Grumman заявила, что первой произвела части летательного аппарата в цифровой экосистеме

222
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американский производитель Northrop Grumman продемонстрировал будущее авиастроения первым полетом своего летательного аппарата с крыльями, спроектированными и построенными в полностью подключенном цифровом потоке. Крылья аппарата Model 437 Vanguard были интегрированы в работу совместно с дочерним предприятием Scaled Composites. Сам аппарат поднялся в воздух в конце августа.

Этот полёт продемонстрировал обоснованность сквозной цифровой экосистемы, которую Northrop Grumman называет Digital Pathfinder, которая прокладывает путь к более быстрому и доступному проектированию и производству своих самолетов.

В настоящее время уже многие компании создали свои цифровые экосистемы. Такие, связанные в единое целое, различные направления деятельности показывают положительные результаты. Имея часто банковскую систему, систему связи, и ещё ряд услуг – экосистемы позволяют повышать скорость и эффективность на пути получения качественной услуги или продукта при его одновременном финансировании без задержек.

Команда Digital Pathfinder (DPF), охватывающая Northrop Grumman и ее дочернюю компанию Scaled Composites, получила задачу разработать проект самолета с чистого листа и произвести многоцелевой, недорогой летательный аппарат, используя полностью подключенный цифровой поток.

Northrop Grumman, как заявлено в самой компании, руководила проектированием, сборкой и производством съемных узлов крыла самолета с использованием передовых цифровых инструментов и процессов. Scaled Composites занималась аэродинамическим и структурным анализом, изготовлением фюзеляжа и хвостового оперения, сборкой самолета, системной интеграцией, а также наземными и летными испытаниями.

Это, как утверждается, позволило сэкономить и повысить эффективность.

Например, инженерная переделка крыльев составила менее 1 процента по сравнению с более типичными 15–20 процентами для первой обычной сборки. Кроме того, проектирование, сборка и тестирование крыльев DPF были выполнены с отставанием по графику менее чем на 2 процента.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Northrop Grumman
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 05:47
Ответ на тему "У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)"
  • 22.10 05:46
  • 0
Ответ на "Почему эксперты не смогли предсказать российскую спецоперацию на Украине? (The National Interest, США)"
  • 22.10 03:23
  • 3
У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)
  • 22.10 02:25
  • 1
"Историческая сделка с Германией". Ищут ли в Европе замену НАТО?
  • 22.10 01:52
  • 1
Почему эксперты не смогли предсказать российскую спецоперацию на Украине? (The National Interest, США)
  • 22.10 01:32
  • 1
В Китае заставили робота бегать в кроссовках
  • 22.10 01:25
  • 1
В России испытают технологию обнаружения дальнолетов ВСУ
  • 22.10 00:41
  • 1
"У южнокорейского страха глаза велики". Чем помогут 12 тысяч бойцов из КНДР в зоне СВО?
  • 21.10 20:11
  • 5185
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.10 16:59
  • 2744
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.10 16:58
  • 141
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.10 15:41
  • 0
От ядерного шантажа к энергетической блокаде
  • 21.10 15:23
  • 0
Польша и страны Балтии – поле боя для НАТО
  • 21.10 14:56
  • 0
Безопасность для Украины – ни НАТО и ни ядерное оружие
  • 21.10 11:55
  • 2
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые