Американская компания Northrop Grumman заявила, что первой произвела части летательного аппарата в цифровой экосистеме

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Американский производитель Northrop Grumman продемонстрировал будущее авиастроения первым полетом своего летательного аппарата с крыльями, спроектированными и построенными в полностью подключенном цифровом потоке. Крылья аппарата Model 437 Vanguard были интегрированы в работу совместно с дочерним предприятием Scaled Composites. Сам аппарат поднялся в воздух в конце августа.

Этот полёт продемонстрировал обоснованность сквозной цифровой экосистемы, которую Northrop Grumman называет Digital Pathfinder, которая прокладывает путь к более быстрому и доступному проектированию и производству своих самолетов.

В настоящее время уже многие компании создали свои цифровые экосистемы. Такие, связанные в единое целое, различные направления деятельности показывают положительные результаты. Имея часто банковскую систему, систему связи, и ещё ряд услуг – экосистемы позволяют повышать скорость и эффективность на пути получения качественной услуги или продукта при его одновременном финансировании без задержек.

Команда Digital Pathfinder (DPF), охватывающая Northrop Grumman и ее дочернюю компанию Scaled Composites, получила задачу разработать проект самолета с чистого листа и произвести многоцелевой, недорогой летательный аппарат, используя полностью подключенный цифровой поток.

Northrop Grumman, как заявлено в самой компании, руководила проектированием, сборкой и производством съемных узлов крыла самолета с использованием передовых цифровых инструментов и процессов. Scaled Composites занималась аэродинамическим и структурным анализом, изготовлением фюзеляжа и хвостового оперения, сборкой самолета, системной интеграцией, а также наземными и летными испытаниями.

Это, как утверждается, позволило сэкономить и повысить эффективность.

Например, инженерная переделка крыльев составила менее 1 процента по сравнению с более типичными 15–20 процентами для первой обычной сборки. Кроме того, проектирование, сборка и тестирование крыльев DPF были выполнены с отставанием по графику менее чем на 2 процента.