Талантливый руководитель

21 октября этого года исполнилось 75 лет Ованесу Артемовичу Микояну, советнику первого заместителя генерального директора – директора ИЦ «ОКБ им. А.И.Микояна». Он родился в далеком 1949 году в семье генерального конструктора самолетов «МиГ» А. И. Микояна.

Это был долгожданный ребенок. До него в семье родились две девочки. И когда Артему Ивановичу позвонили из роддома и сообщили: «У вас сын!», он не поверил и воскликнул: «Не может быть! Посмотрите получше!" Это "посмотрите получше" долго было крылатым выражением среди друзей конструктора.

Сын об отце

Вспоминая свое детство и юность, Ованес Артемович не раз говорил об удивительном воспитательном и образовательном влиянии на него отца. Их еженедельные выезды на дачу, прогулки и беседы на разные темы закладывали нестандартный образ мышления мальчика, его тягу к знаниям, особенно интерес к авиации и космонавтике.

- Помню, рассказывал сам Ованес Артемович, как ночью 1957 г. папа показывал мне летящий первый спутник Земли (в подмосковном небе его было видно невооруженным глазом). Я вспоминаю первый реактивный пассажирский самолет Ту-104, на котором мы летали вместе с Андреем Николаевичем Туполевым, первых космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова, праздничные воздушные парады в День авиации - все это навсегда врезалось в память.

С отцом в Риге. Источник: Валерий Агеев

Особенно яркие впечатления остались от того, что у нас практически каждое воскресенье были гости, люди разных профессий. Все они тянулись к Артему Ивановичу: пообщаться в непринужденной атмосфере интеллекта и юмора (что, на мой взгляд, неразделимо).

Это были и композиторы, и скульпторы, и певцы и многие другие. На этих встречах было все: и мрачные лица от тяжелых воспоминаний, и взрывы хохота после удачных шуток (а неудачных у друзей отца и не бывало), и игра в нарды, полная азарта и страстного желания победить.

Вся эта атмосфера являлась той питательной и воспитательной средой, в которой я рос, и главную роль в этом процессе играл мой отец. Он не читал мне каких-то специальных лекций, но много рассказывал обо всем, что подталкивало меня к пониманию того, что интересно, а что нет, к самостоятельному изучению любого вопроса.

На Красной площади.Май 1961г. Источник: Валерий Агеев

Детей Микоян очень любил. Как вспоминает Ованес Артемович, "строгое начало", без которого невозможно воспитание, осуществляла мать Зоя Ивановна. Когда, как все матери, она отчитывала ребят, но самым важным для любого из них было то, чтобы "только папа не узнал". И не потому, что они боялись отца, - они никогда не слышали от него ни одного резкого слова. Они знали: у него такая трудная работа, и не хотели его волновать.

Артем Микоян с женой. Источник: Валерий Агеев

Однажды Ованес сильно провинился. Мать обратилась к отцу: «Отругай его как следует!». Узнав о проступке сына, Артем Иванович рассердился: «Вот я ему задам...». Но, увидев виновника, только и сказал: «Ну что ты так плохо себя ведешь?»

Любовь к детям старшего Микояна была безграничной. На Красную площадь в дни праздников, на воздушные парады Артем Иванович всегда брал с собой дочерей, сына, племянников, соседских ребятишек. Брал, сколько вмещала машина. По дороге щедро угощал детвору мороженым и сладостями.

Артем Иванович умел и любил работать руками. Приучал к этому и детей. Когда сын Ованес в два года схватил отвертку, радость была большая. Едва мальчик подрос, отец накупил ему инструментов и построил на даче мастерскую. В десять лет Ованес по чертежам научно-популярного журнала построил фанерную двухместную лодку – плоскодонку с парусом и "спустил ее на воду" в реку Сетунь. Артем Иванович воспринял это с гордостью, как первый шаг в технику, как рождение у мальчика веры в возможности своих рук.

Инициативу, стремление к самостоятельности Артем Иванович поощрял у детей всегда. Не моргнув глазом, хладнокровно наблюдал за опасными играми Ованеса - постройкой и запуском пороховых ракет. Ракеты запускались в небо с «пассажирами» - мухами, которые потом опускались на землю на парашюте в специальной капсуле, несколько ошалевшие от полета, но живые. Проектировал мини подводные лодки, но построить не сумел.

Вот что вспоминал сам Ованес Артемович о той поре:

- Отец за мной просто наблюдал, зная и веря, что я не поднесу спичку к пороховому заряду, не изучив сначала его свойства и не приняв меры предосторожности. Эта отцовская вера заставляла меня с ответственностью подходить ко всему, будь то пороховая ракета с мухой на борту или парусная лодка, на которой плавал уже я сам. Когда папа с гордостью показывал на даче гостям эту лодку (мне было около 14 лет), мне хотелось создать что-то еще более совершенное. Я начинал проектировать маленькую подводную лодку (начитавшись Кусто) или космический корабль (под влиянием идей Циолковского).

Естественно, все это было на детском уровне, но когда я недавно нашел собственные эскизы, то не обнаружил там принципиальных ошибок.

Отец был очень азартным человеком и любил риск. Он научил меня тому, что риск должен быть осознанным, основанным на знаниях, а не на глупости. Вера в свои возможности, воспитанная им с детства помогает мне всю жизнь.

В кругу семьи. Источник: Валерий Агеев

Нелегкий путь в авиацию

Влияние на юношу отца связало его с авиацией.

- Я никогда и не думал, что у меня могут быть какие-то другие пути в жизни. Мне такое в голову прийти не могло, говорил он. Поэтому поступление Ованеса в Московский авиационный институт было для него самим собой разумеющимся. Но перед этим по окончании школы он в 1967 г. до поступления в институт один месяц работал чертежником в представительстве ММЗ «Зенит» на заводе «Знамя Труда» у М.Р.Вальденберга, в будущем главного конструктора МиГ-29.

Дипломную работу он делал в бригаде проектов Д.Н.Кошелева, защитил диплом в 1973 г. и был направлен на работу в ОКБ «ММЗ им. А.И. Микояна» в отдел фюзеляжа, где принимал участие в разработке планера самолетов МиГ-29 и МиГ-31. Занимался научной работой, публиковал статьи, выступал на конференциях.

С В.Меницким и Г.Мосоловым. Источник: Валерий Агеев

Одновременно учился в Университете марксизма-ленинизма при МГК КПСС на факультете международных отношений и внешней политики, который окончил в 1977 году, и получил второе высшее образование. В 1978 году окончил заочную аспирантуру МАИ.

В 1978 г. Ованес Артемович был приглашен на работу в НПО «Молния», которое было создано специально для разработки орбитального корабля «Буран» многоразовой космической системы «Энергия – Буран». Был назначен ведущим конструктором по проектированию корабля, предназначенного для испытаний в атмосфере и отработки посадки. Занимался летными испытаниями и подготовкой космонавтов.

Приз имени С.В.Ильюшина «За простоту и надежность конструкции»

В конце 80-х годов О. А. Микоян увлекся сверхлегкой авиацией, организовал молодежное конструкторское бюро, которое в 1989 г. было преобразовано в отраслевой Центр авиационного научно – технического творчества. Он должен был организовать самодеятельных конструкторов, создать систему сертификации самоделок, проводить Всесоюзные смотры-конкурсы. Они проходили по всему Советскому Союзу: в Коктебеле, Москве, Риге, Киеве.

В Центре было разработано, построено и испытано несколько образцов авиатехники, в частности, сверхлегкий самолет М-5, получивший приз имени С.В.Ильюшина «За простоту и надежность конструкции». На нем впоследствии проводились работу по учету животных и птиц, например, журавлей в Окском государственном биосферном заповеднике.

Затем О. А. Микоян впервые у нас в стране организовал подготовку пилотов-любителей на самолетах Як-18Т с выдачей удостоверений «Пилот – любитель СССР».

Автор 28 научных трудов по прочности,динамике полета, бездвигательной посадке самолетов, безопасности полетов, а также 8 изобретений в области авиации.

Все, кто работал с ним, отмечают его аналитический склад ума, склонность к научной и рационализаторской работе. Поэтому неудивительно, что он имеет три изобретения и один патент. Везде, где бы О.А.Микоян не работал, он зарекомендовал себя хорошим руководителем, умеющим увлечь за собой коллектив и грамотно решать поставленные задачи.

С 2000 г О. А. Микоян трудился в РСК «МиГ» на различных должностях, а настоящее время работает советником заместителя генерального директора – директора ИЦ «ОКБ им. А.И.Микояна».

Валерий Агеев