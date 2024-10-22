На российских судоверфях появится гибридная лазерно-дуговая сварка

На российских верфях появится лазерно-дуговая сварка

Специалисты СПбГМТУ подготовили для работы на одном из российских судостроительных заводов передовую установку гибридной сварки, которая позволит в несколько раз поднять производительность выполняемых на верфи работ.

Гибридный вид сварки, сочетающий лазерную непосредственно с дуговой, это процесс, в котором электродуга действует вместе с лазерным лучом. Процессы дополняют друг друга, за счет чего повышается как сама производительность труда, так и итоговое качество изготавливаемых конструкций. Ранее такой вид сварки не внедрялся на отечественных судостроительных предприятий по ряду причин. К примеру, она отсутствовала в нормативных актах и документации по отрасли. Также и Российский морской регистр судоходства не содержал никакой информации о ней. Однако экспертами и специалистами СПбГМТУ в интересах Российского морского регистра судоходства уже подготовлены требования по изготовлению судовых и корабельных конструкций с использованием лазерно-дуговой, а также лазерной сварки, которыми с начала 2025 года пополнится нормативная и другая необходимая документация.

На российских верфях появится лазерно-дуговая сварка

К слову, оборудование для гибридной лазерно-дуговой сварки, созданной в СПбГМТУ из российских комплектующих и компонентов из дружественных стран, уже передали на Онежский ССЗ (кстати, это первая в стране цифровая верфь) и оно готово к введению в работу.

Макс Антонов