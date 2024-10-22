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Техкульт

Беспроводная передача данных приблизилась к скорости в 1 Тб в секунду

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Передача данных

Ученые из Университетского колледжа Лондона сумели установить новый рекорд, передав данные беспроводным способом со скоростью 938 гигабит в секунду. Это на 30 % больше предыдущего достижения, установленного всего несколько месяцев назад. Для лучшего понимания – при такой скорости фильм в качестве 4K длительностью 2 часа можно скачать за одну десятую долю секунды.

Для достижения такой скорости ученые объединили две технологии беспроводной передачи данных для создания сверхширокополосного подключения. Им удалось охватить диапазон частот от 5 до 150 ГГц — это впятеро больше, чем при предыдущем рекорде, кроме того, широкая полоса пропускания сигнала позволяет минимизировать риск перегрузки канала. Первая половина диапазона частот (от 5 до 75 ГГц) покрывается за счет излучения, которое генерируется высокоскоростными цифро-аналоговыми преобразователями. Вторая половина, от 75 до 150 ГГц, заполняется радиоизлучением, полученным от генераторов на основе света. Маловероятно, что беспроводная связь когда-либо сравнится по скорости передачи данных с проводной. И потому, что оптоволокно обеспечивает невероятную скорость в 22,9 петабайт в секунду, и потому, что при расчетной скорости сетей 5G в 20 Гбит/с при эксплуатации их на местности реальная скорость падает почти в сотню раз из-за влияния различных факторов.

Александр Мартыненко

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