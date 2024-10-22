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Техкульт

Система РЭБ BriteStorm заполняет пространство десятками самолетов-призраков

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BriteStorm

Конфликт на Украине активизировал еще одну гонку вооружений — на сей раз в области средств радиоэлектронной борьбы. Британское подразделение итальянского холдинга Leonardo UK представила на ежегодном собрании Ассоциации армии США в Вашингтоне перспективную систему РЭБ BriteStorm.

Принцип действия BriteStorm состоит в формировании мощных цифровых сигналов ложных целей, что позволяет ударным группировкам ВВС с минимальными потерями преодолевать системы ПВО. BriteStorm устанавливается на различные летательные аппараты, преимущественно на БПЛА и ракеты, летящие впереди боевой авиации, а также непосредственно на самолеты. Она очень компактна и весит всего 2,5 кг. Алгоритмы системы основаны на технологии Digital Radio Frequency Memory (DRFM). После приема бортовой станцией зондирующих сигналов РЛС противника она дублирует их сигнатуру, а затем отправляет обратно на той же частоте похожий импульс. В результате на экранах РЛС противника отображаются множественные ложные цели, вводящие ПВО в заблуждение. На сегодня Leonardo уже завершила проектирование BriteStorm и приступила к ее испытаниям. К перспктивной системе уже проявили интерес Королевские ВВС Великобритании.

Александр Агеев

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Страны
Великобритания
США
Украина
Компании
Leonardo
Проекты
БПЛА
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