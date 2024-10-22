"Историческая сделка с Германией". Ищут ли в Европе замену НАТО?

Полковник Ходаренок не увидел угрозы НАТО в военной сделке между ФРГ и Британией

Великобритания и Германия планируют подписать пакт, который, по их замыслу, существенно укрепит военную безопасность обеих держав. О какой оборонной сделке может идти речь, угрожает ли эта договоренность единству НАТО и при чем тут опыт СВО - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Договор позволит Лондону и Берлину проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО и России, в том числе в странах Прибалтики, пишет The Times. Кроме того, соглашение должно помочь странам нарастить объем закупок вооружения, а также начать совместные разработки и производство оружия нового поколения.

Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили считает, что подписание пакта с Германией будет самым значимым двусторонним соглашением Великобритании после аналогичного договора с Францией в 2010 году.

"Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе", - говорится в публикации.

Для начала сразу отметим, что проведение совместных военных учений на восточной границе НАТО и России, в том числе в странах Прибалтики, далеко не суть планируемого к подписанию пакта между Великобританией и Германией (а именно на это делается акцент во многих СМИ, когда речь заходит о новом пакте). Подобные мероприятия проводятся в рамках плана оперативной подготовки Объединенных вооруженных сил альянса на очередной год, и большой необходимости в дополнительных двусторонних договоренностях нет.

Что за договор?

А чтобы понять примерное содержание нового пакта, обратимся к договору между Соединенным Королевством и Францией о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Он был подписан 2 ноября 2010 года на Даунинг-стрит премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом Франции Николя Саркози. Эти договоренности иногда называются Соглашением Ланкастер-Хауса.

Страны НАТО. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Целью настоящего соглашения, подчеркивалось в том документе, является развитие сотрудничества между вооруженными силами Великобритании и Франции, обоюдное использование материалов и оборудования, строительство совместных объектов, доступ к оборонным рынкам друг друга, а также промышленное и технологическое сотрудничество.

Документ, подписанный 2 ноября 2010 года, весьма обширный. В нем рассматриваются вопросы управления ядерными запасами, проблемы промышленности и вооружений. В частности, тогда было решено создать Объединенные экспедиционные силы, подходящие для широкого спектра сценариев, вплоть до операций высокой интенсивности.

Планировалось развернуть британско-французскую интегрированную авианосную ударную группу, объединяющую активы, принадлежащие обеим странам.

Помимо всего прочего, был утвержден 10-летний стратегический план для британского и французского сектора сложных вооружений, в том числе и беспилотной авиации. Лондон и Париж обязались поддержать создание «единого европейского промышленного генерального подрядчика» для оптимизации ракетного сектора. Как обычно, стороны обратили внимание на перспективные исследования и технологии, кибербезопасность, обмен данными, меры противодействия морским минам, борьбу с терроризмом и международную безопасность.

Не приходится сомневаться, что этот документ был взят за основу при разработке основных положений намечающегося к подписанию в конце этой недели пакта между Великобританией и Германией.

Учтут опыт СВО

Основное отличие от предыдущего договора будет заключаться, по всей видимости, в том, что в вопросах строительства вооруженных сил, их оперативной и боевой подготовки, развития самых различных секторов оборонно-промышленного комплекса обеих стран самым тщательным образом будет учтен опыт специальной военной операции.

Грозят ли какие-либо двусторонние договоренности между государствами - участниками Североатлантического альянса единству НАТО? В том виде, в котором они разрабатываются и подписываются в настоящее время, нет.

Перспектива создания каких-либо новых оборонных союзов на территории европейского континента пока не просматривается. Никакой замены НАТО в исторически обозримый срок не видно.

Слухи о каких-либо существенных трениях внутри НАТО сильно преувеличены, и кардинального пересмотра основных положений Стратегической концепции блока в ближайшее время не предполагается.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок