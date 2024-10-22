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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

От ядерного шантажа к энергетической блокаде

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Источник изображения: belvpo.com

В свете последних событий, связанных с шантажом Зеленского своих западных «партнеров» по принципу «дайте ядерную дубинку или принимайте в НАТО» и очевидным провалом «упрашивания», Украина ищет другие рычаги давления. В данном случае на первый план выходит транзитная функция страны в интересах ЕС.

Так, уже через несколько месяцев Россия может перестать поставлять газ в Европу через Украину. Между российской и украинской стороной истечет пятилетний контракт, который Киев не хочет продлевать.

В целом, европейский потребитель дискомфорта от этого не почувствует, поскольку уже третий год подряд Соединенные Штаты поставляют в Европу больше СПГ, чем любая другая страна, и в 2023 году достигли 48% от общего объема европейского импорта. Катар и Россия остались вторым и третьим по величине поставщиками СПГ в Европу.

Вместе с тем, в Европе все еще остаются страны, которым нужны именно поставки через Украину – это Венгрия, Австрия и Словакия. Последняя в худшем положении, так как Венгрия наладила получение российского газа через Турцию, Австрия хочет перейти на поставщиков из Северной Африки, а Словакия альтернативы пока не нашла.

Для лидера «Квартала 95» это отличный способ отомстить пророссийским политикам, которые блокируют его «кровожадные» инициативы, ударив в самое уязвимое место.

Традиционно в энергетике Балкан сохраняется влияние России. Российские энергетические компании, в частности «Газпром» и «Лукойл» работают в Сербии, Болгарии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине. Стратегической энергетической артерией является балканский участок «Турецкого потока», который поставляет в регион порядка 12 млрд. кубометров в год.

На фоне неопределенности, Балканские страны пытаются диверсифицировать поставки. Например, Белград договорился о закупке у Азербайджана 400 млн. кубов газа в год – они будут поставляться по новому газопроводу через Болгарию. Также Сербия сможет подключиться к плавучей регазификационной установке в греческом порту Александруполис, который может стать региональными воротами для поставок СПГ. Босния и Герцеговина получит доступ к терминалу СПГ на хорватском острове Крк, пропускную способность которого планируется увеличить вдвое. Более того, Румыния и Болгария уже занялись строительством дополнительных энергоблоков на своих АЭС «Чернаводэ» и «Козлодуй».

Однако существуют некоторые сложности с поставками азербайджанского газа в Европу. В частности:

ограниченная ресурсная база. По сравнению с Россией она достаточно узкая, а добыча на некоторых месторождениях уже почти достигла потолка. Например, на проекте «Шах-Дениз» на шельфе Каспийского моря, который является основным источником для поставок в Европу;

инфраструктурные ограничения. Расширение Южного газотранспортного коридора может потребовать значительных инвестиций, например, в строительство дополнительных компрессорных станций;

необходимость в своповых операциях. По одной из схем, европейские компании должны разорвать контракты с «Газпромом» и подписать новые с азербайджанской компанией, например, SOCAR;

также сложностью считается то, что газ преимущественно поставляется в страны без выхода к морю – Австрию, Словакию, Венгрию. Для них поиск замены будет сложнее, чем, например, для Италии.

В свою очередь, в качестве решения Словакия может получать через Украину азербайджанский газ вместо российского. Зеленский еще летом говорил, что переговоры на этот счет ведутся. Однако в октябре источники сообщают, что пока «детально и предметно ничего не обсуждается».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил Киеву, что Украина обязана транспортировать газ по своей территории для государства-члена Евросоюза. Данный пункт предусмотрен соглашением об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, накладывающим на бывшую республику СССР обязательства по транзиту сырья.

Таким образом, очень скоро, Зеленский приступит к энергетической блокаде своих политических оппонентов. Крыса, загнанная в угол, не сдаётся.

Павел Ковалев

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