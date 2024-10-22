«Роскосмос» заметил неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat

«Роскосмос» нашел неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» заметили группу неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

Неизвестные объекты в количестве около 20 штук нашли с помощью Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. По расчетам российских инженеров, образование данных объектов произошло 19 октября. Также 19 октября компания-оператор Intelsat сообщила, что ее спутник потерял источник питания и полностью отключился.