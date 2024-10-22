Польша и страны Балтии – поле боя для НАТО

На протяжении нескольких лет Польша находится в авангарде масштабной милитаризации Восточной Европы, продвигая при этом американскую инициативу «сдерживание России». Обоснование, по мнению правительства Туска, самое убедительное – Польша якобы является «прифронтовой страной и берёт на себя ответственность за весь Евросоюз».

Недавно в Варшаве был принят военный бюджет на следующий год. Первое, что бросается в глаза – рекордные военные расходы, которые предполагается довести до 4,7% от ВВП (190 млрд. злотых, или 50 млрд. долларов). Таким образом, Польша выдвигается в лидеры среди стран НАТО по соответствующей статье расходов. В настоящее время только пять стран альянса тратят на вооруженные силы более 3% ВВП: Польша, Эстония, США, Латвия и Греция.

Первоочередной задачей в военной сфере польское руководство считает повышение боевого потенциала Войска Польского за счет закупок ударных вооружений. Уже на сегодняшний день заключены договоры на миллиарды долларов и производятся масштабные поставки наступательного оружия из США и Южной Кореи.

Так, например, идёт процесс поставки южнокорейских танков К2 «Черная пантера» (предполагается 180 ед.) и американских танков «Абрамс» (до 250 ед.), около 290 модулей южнокорейской ракетной системы К239 Chunmoo (Homar-K) и 48 учебно-боевых самолетов FA-50. В ближайшие годы будут поставлены 32 единицы американских истребителей F-35 (2025-26 г.г.) и восемь батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot (2027-29 г.г.). Недавно был подписан контракт на закупку 96 вертолетов AH-62 Apache и ведутся переговоры о покупке 126 комплектов HIMARS.

Параллельно проводятся работы по ремонту и совершенствованию военной инфраструктуры государства. В морских портах, на военных и гражданских аэродромах, армейских полигонах и в военных городках развёрнуто масштабное строительство в целях создания необходимых условий для подготовки национальных вооружённых сил (которые, напомним, планируется увеличить до 300 тыс. к 2035 г.) и приёма контингентов ОВС НАТО. На прошедшей неделе национальное телевидение сообщило, что Польша приступает к формированию минных полей на своей восточной границе. По данным минобороны Польши, минные поля будут входить в комплекс инженерных сооружений «Восточного щита». Об этом очередном милитаристском проекте чуть раньше рассказывал статс-секретарь минобороны Цезарь Томчик: «Мы хотим, чтобы программа «Восточный щит» завершилась в 2028 году. Ориентировочная стоимость составляет около 10 миллиардов злотых. Здесь речь идёт только о материальных затратах. Это огромные инвестиции не только в национальном масштабе, но и в масштабах всего НАТО».

Как было уже сказано, Польша – это флагман милитаризации региона. Вслед за ней уверенно движутся страны Балтии, чьи военные бюджеты так же значительно превышают требуемый минимум, принятый в НАТО – 2% ВВП. В текущем году оборонный бюджет Литвы достиг примерно 3% ВВП, Латвия и Эстония, как указывалось выше – уже в лидерах НАТО по данному показателю.

И, если Польша позиционирует себя «прифронтовой страной», эдаким передовым форпостом на восточной границе ЕС, то страны Балтии почему-то уверены в том, что без Прибалтики у России якобы «нет перспектив», и поэтому она обязана «вторгнуться ради выживания». А значит, следуя этой извращённой логике, милитаризация Прибалтики будет набирать обороты.

Учитывая малочисленность национальных вооружённых сил Литвы, Латвии и Эстонии, основной акцент здесь делается на присутствии войск Североатлантического альянса. И НАТО, в свою очередь, постепенно наращивает на их территориях свои контингенты, а сами прибалтийские республики развернули строительство гигантских полигонов для их тренировок и учений.

Так, в Литве готовятся принимать добровольческую бригаду бундесвера, поэтому строят полигон и военный городок для её размещения в Руднинкае (12 км от границы с Беларусью). В Латвии сейчас строится огромный полигон «Селия», общая площадь которого будет сопоставима с территорией Риги. Первую фазу строительства планируется завершить к 2025 г., общая сумма расходов составит €36,5 млн. Часть средств на полигон Латвия намерена вытребовать у НАТО. Полигон находится на юго-востоке страны, тоже неподалеку от границы с Беларусью, а также по соседству с Латгалией – наиболее русскоязычным и пророссийски настроенным регионом Латвии. Стройку аналогичного гигантского полигона «Нурсипалу» развернула и Эстония.

Иными словами, власти прибалтийских стран, как и руководство Польши, упорно превращают регион в военный плацдарм НАТО, рассчитывая тем самым не только повысить свой статус в рамках коллективного Запада, но и выбить дополнительное финансирование. В условиях разрыва экономических связей с Россией и Беларусью это стало особенно актуальным. Таким образом, разрекламированная гипотетическая «война с Россией» превращается для польских и прибалтийских политических элит в реальный источник средств для безбедного существования.

Совершенно с другой точки зрения рассматривают в Москве и Минске процесс накачки оружием стран НАТО, сопредельных с Союзным государством, а также угрозы, исходящие от него. Ведь для России и Беларуси главная опасность от милитаризации Польши и стран Балтии заключается именно в создании там военной инфраструктуры, которая обеспечит приём натовских военных в десятки раз больше, чем сейчас, причём в очень короткие по меркам ведения военных действий сроки.

А ещё в данной ситуации поразительно то, что польско-прибалтийский истеблишмент напрочь отказывается воспринимать тот факт, что в случае реальной военной конфронтации все объекты на «восточном плацдарме НАТО» станут первоочередными мишенями, в том числе и национальные вооружённые силы стран, предоставивших этот плацдарм. Ведь именно они в настоящий момент рассматриваются отцами-основателями Североатлантического альянса как свежая порция «пушечного мяса», которую можно будет использовать сразу же после утилизации «последнего украинца». Этот аспект весьма актуален сейчас, особенно, если учитывать отчаянные пытки американских олигархов-торговцев оружием развязать ещё одну войну, в которой Запад сможет одержать победу, и все более очевидно, что это не относится к конфликту на Украине.

Владимир Вуячич