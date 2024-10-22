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ТАСС

Глава Роскосмоса: в создании РОС должны участвовать действующие космонавты

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Модель Российской орбитальной станции (РОС)
Модель Российской орбитальной станции (РОС).
Источник изображения: Роскосмос

Юрий Борисов подчеркнул, что между разработчиками и космонавтами должен быть постоянный диалог

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Действующие члены отряда космонавтов РФ должны передавать свои пожелания при создании орбитальных комплексов, в том числе перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Космонавты, которые работали на Международной космической станции длительное время, должны знать все "узкие" места, и в процессе проектирования новой станции, безусловно, транслировать свои пожелания, чтобы новая станция была комфортным местом работы и, что так же важно, отдыха экипажа", - сказал Борисов на совещании с участием представителей предприятий госкорпорации, участвующих в создании РОС.

Борисов подчеркнул, что между разработчиками и космонавтами должен быть постоянный диалог. "Конструкторы и разработчики должны слышать космонавтов, которым придется там работать, а космонавты должны иметь представление о сложностях, возникающих при создании станции", - добавил он, отметив, что работа по созданию станции является для Роскосмоса приоритетом.

В феврале Борисов рассказал, что космонавты на борту МКС направили в предприятия Роскосмоса порядка 40 страниц замечаний к имеющейся станции и пожеланий по проекту перспективной РОС.

О Российской орбитальной станции

Сейчас в РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции - согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 из них планируется потратить в первые три года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.

Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом выхода из проекта МКС, а также решать задачи, которые сегодня решать нельзя ввиду технологических ограничений МКС и международных соглашений. Проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в его создании. 

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