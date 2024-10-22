Полковник СБУ в отставке: ВСУ столкнулись с частичным обрушением фронта

Для решения возникших проблем на линии боевого соприкосновения нужны ресурсы и мотивированные солдаты, которых в армии недостаточно, рассказал Олег Стариков

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Признаки частичного обрушения фронта наблюдаются у ВСУ, для решения возникших проблем на линии боевого соприкосновения нужны ресурсы и мотивированные солдаты, которых в армии недостаточно. Такое мнение выразил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

"Или замораживание на линии фронта, или фронт обрушится. Другого выхода нет <…>. Будет ли у нас сейчас обрушение фронта? Вопрос такой, что отдельные признаки этого есть, так называемый тактический кризис на разных направлениях", - сказал он на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

По мнению Старикова, решить возникшие на фронте проблемы могут вооружения "четвертого поколения, а может быть, даже пятого" и живая сила - мотивированные солдаты, которых не хватает, несмотря на проводимую мобилизацию. "Командиры, которые на местах, рассказывают, что те, кто к ним приходят, не отличаются высоким уровнем боевой готовности и боевой способностью, чтобы выполнять задачи", - сказал эксперт.

Стариков считает, что урегулировать ситуацию можно только политическим или дипломатическим путем. "В военном плане, я так думаю, ничего не решится", - подытожил он.

Ранее экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев оказался в состоянии "затяжной войны", выйти из которой практически невозможно. Выступая в Королевском институте международных отношений, он упрекнул Запад в недостаточном оснащении ВСУ оружием в 2023 году, из-за чего, по его утверждению, украинской армии не удалось добиться "значительных успехов" в ходе контрнаступления.

Украинский генеральный штаб в своих ежедневных сводках периодически затрагивает обстановку на всей линии боевого соприкосновения. 7 октября Генштаб называл обстановку там напряженной, выделив четыре направления, на которых ВСУ оказались в наиболее тяжелой ситуации: красноармейское, лиманское, купянское и кураховское. Через неделю Генштаб Украины охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную.