В РФ разработали обнаруживающий до семи дронов одновременно детектор

Изделие уже прошло испытания и используется в зоне СВО

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Российская компания Godrone разработала детектор "Набат", который может обнаруживать одновременно до семи дронов и передавать о них информацию на экран изделия. Об этом рассказал ТАСС сооснователь компании Алексей Дойников на VI Всероссийской конференции по защите гражданских объектов от атак БПЛА.

"Одно из конкурентных преимуществ нашего дрон-детектора - это матрица. Данная матрица способна отражать до семи дронов одновременно. Если мы говорим про конкурентов, то у них информирование на экран идет попеременно, как слайды", - сказал он, пояснив, что в их изделии информация о типе и количестве всех дронов в радиусе действия передается на экран.

Детектор прошел испытания и уже используется в зоне спецоперации. Компания готовит вторую версию детектора, в котором будет аккумулятор повышенной емкости с возможностью работы до восьми часов, водонепроницаемый корпус и большее количество диапазонов частот, чтобы обнаруживать дроны, летающие на нестандартных частотах.

По словам разработчиков, еще одним отличием этого детектора от наиболее известных аналогов является более быстрое время отклика детектора на появившийся в поле его зрения дрон. Так, по их словам, детектор сигнализирует о дроне в течение двух-пяти секунд с момента входа БПЛА в радиус действия изделия, тогда как у аналогичных детекторов задержка может составлять 10 секунд и более.