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ТАСС

Bild: новый пакет помощи Киеву не изменит ситуацию на поле боя

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Юлиан Рёпке
Юлиан Рёпке.
Источник изображения: report.az

Обозреватель газеты Юлиан Рёпке отметил, что "ничто не остановит Россию от продвижения на запад"

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Новая военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов не сможет изменить ситуацию на поле боя и оказать влияние на расстановку сил. Такое мнение выразил обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.

"Ничто из этого не ново. Ничто из этого не изменит ход событий. Ничто из этого не остановит Россию от продвижения на запад", - написал он в X (ранее Twitter).

Ранее министр обороны США Ллойд Остин, который находится с официальным визитом в Киеве, объявил об очередном обязательстве предоставить Украине вооружения на $400 млн, включая боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие. 

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Россия
США
Украина
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