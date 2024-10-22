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ТАСС

Эксперт призвала поднять планку мобилизации на Украине из-за экономики

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Мотор Сич
Испытательный стенд. Цех предприятия "Мотор Сич".
Источник изображения: fotografersha.livejournal.com

Как считает директор Института демографии и социальных исследований в Киеве Элла Либанова, экономика страны рухнула, не хватает 4,5 млн работников

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Экономика Украины рухнула, и стране не хватает 4,5 млн работников. Такое мнение выразила директор Института демографии и социальных исследований в Киеве Элла Либанова. Она рекомендовала Киеву повысить минимальный возраст мобилизации до 30 лет.

"Многим компаниям пришлось закрыться. В Минэкономики считают, что нам нужны дополнительные 4,5 млн работников", - констатировала она. Из-за того, что многие мужчины находятся на фронте, их, как пояснила Либанова, заменяют женщины, а также мужчины постарше. "С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня - это тот, кому уже исполнилось 60 лет и поэтому его нельзя призвать в армию", - сказала она в интервью журналу Der Spiegel.

"С демографической точки зрения наиболее разумным было бы мобилизовать только мужчин старше 30 лет. Потому что большинство людей заводят детей в возрасте от 25 до 29 лет", - сказала Либанова. При этом она добавила, что "такое повышение минимального возраста невозможно по другим причинам, военным и экономическим".

По ее словам, уровень рождаемости на Украине во время конфликта снизился до рекордно низкого уровня - менее одного ребенка на женщину. После завершения конфликта, по ее мнению, данный показатель может снова вырасти до 1,5. "Однако он не превысит это значение", - резюмировала Либанова. Еще одной демографической проблемой, как отметила она, является рост количества смертей от сердечно-сосудистых и психических заболеваний.

Отвечая на вопрос, сколько украинских беженцев могут вернуться обратно, она высказала мнение, что примерно третья часть. "Если исходить из балканских войн 1990-х годов, я бы сказала: треть. Но я надеюсь, что их будет больше, может быть, половина", - заключила Либанова. 

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Украина
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