Белоусов утвердил систему оплаты труда гражданского персонала ВС РФ

Этим же приказом министр обороны признал утратившими силу приказ предыдущего главы министерства

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр обороны Андрей Белоусов утвердил систему оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ, следует из опубликованного приказа главы российского военного ведомства.

"Утвердить: размеры, порядок и условия установления, в том числе увеличения (повышения) должностных окладов (тарифных ставок) гражданского персонала (работников) воинских частей и организаций ВС РФ", - говорится в документе.

В приложении к документу на портале для публикации нормативно-правовых актов приводятся оклады гражданского персонала ВС РФ на различных должностях.

Этим же приказом Белоусов признал утратившими силу приказ предыдущего министра обороны "О системе оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций ВС РФ" и два приказа, которыми в него вносились изменения.