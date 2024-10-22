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ТАСС

Корвет "Сообразительный" отработал задачи по поиску и атаке подводной лодки

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Корвет "Сообразительный" Балтийского флота
Корвет "Сообразительный" Балтийского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Подгорчук

Экипаж корабля также провел учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом "Уран"

КАЛИНИНГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Экипаж корвета "Сообразительный" в ходе морских учений отработал в акватории Балтийского моря задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки "противника" с применением комплекса ракетного противолодочного вооружения, а также нанесению ракетного удара по надводным кораблям "неприятеля". Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота, в состав которого входит корвет.

"При отработке учебно-боевых задач экипаж корвета "Сообразительный" провел комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустической станции корабля. После чего обнаруженная субмарина была "уничтожена" с использованием торпедного вооружения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что экипажем корвета было также проведено учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом "Уран" по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков.

В рамках решения учебных задач по видам обороны экипаж "Сообразительного" отработал вопросы противовоздушной обороны на переходе морем и применение средств радиоэлектронной и визуальной маскировки, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и другие.

"Сообразительный" - корвет проекта 20380. Корабли этого проекта - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На вооружении корветов этого проекта универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться противолодочный вертолет Ка-27. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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