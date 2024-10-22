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ТАСС

Остин объявил об обязательствах США предоставить Украине вооружения на $400 млн

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

Вашингтон выделил Киеву с начала СВО более чем $59 млрд

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин, который находится с официальным визитом в Киеве, объявил об очередном обязательстве предоставить Украине вооружения на $400 млн.

"Я рад объявить сегодня об обязательствах на $400 млн <...>, чтобы обеспечить ваши силы дополнительными боеприпасами, бронетехникой и противотанковым оружием", - приводит агентство Reuters слова Остина на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В общей сложности, как сообщили ранее в Пентагоне, США выделили Украине военную помощь на более чем $59 млрд с начала специальной военной операции РФ на Украине. 

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Страны
Россия
США
Украина
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