Остин объявил об обязательствах США предоставить Украине вооружения на $400 млн

Вашингтон выделил Киеву с начала СВО более чем $59 млрд

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин, который находится с официальным визитом в Киеве, объявил об очередном обязательстве предоставить Украине вооружения на $400 млн.

"Я рад объявить сегодня об обязательствах на $400 млн <...>, чтобы обеспечить ваши силы дополнительными боеприпасами, бронетехникой и противотанковым оружием", - приводит агентство Reuters слова Остина на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В общей сложности, как сообщили ранее в Пентагоне, США выделили Украине военную помощь на более чем $59 млрд с начала специальной военной операции РФ на Украине.