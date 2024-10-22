Кириллов рассказал об основных направлениях биобезопасности

Кириллов назвал развитие ИИ одним из основных направлений биобезопасности

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Основные направления биологической безопасности государства - это создание собственной приборной базы и развитие искусственного интеллекта, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Основные направления биобезопасности, по мнению министерства обороны, это создание приборной базы, и кто говорит, что приборную базу мы создадим очень быстро, глубоко ошибаются... Это очень тяжело: создать не только приборы, создать базу, к которой эти приборы обращаются... Собственная база данных - это независимость", - сказал Кириллов на сессии "Биоэкономика" на Курчатовском геномном форуме.

По его словам, вторым основным направлением биобезопасности государства является развитие искусственного интеллекта.