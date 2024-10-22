Отряд кораблей Северного флота завершил дальний поход в Арктике

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота с учений в Арктике.

Отряд вернулся в Североморск

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота (СФ) завершил дальний поход в Арктике и вернулся в Североморск. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"Сегодня на главной базе Северного флота - в Североморске - состоялась встреча отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота, который завершил выполнение очередного, 13-го по счету, арктического похода по морям Северного Ледовитого океана и действовал в составе арктической экспедиционной корабельной группировки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, доклад об успешном выполнении поставленных задач экипажами кораблей и судов обеспечения принимал командующий СФ вице-адмирал Константин Кабанцов. Командующий флотом поздравил североморцев, принимавших участие в дальнем походе, с успешным решением всех поставленных задач и возвращением домой. Он отметил, что завершившийся поход еще раз доказывает, что Северный флот, успешно решает задачи по защите национальных интересов России в Арктическом регионе, одна из которых - обеспечение безопасности на трассе Северного морского пути.

Вице-адмирал Кабанцов поблагодарил экипажи кораблей и судов обеспечения за важный и значимый вклад в обеспечение обороноспособности нашего государства и добросовестный труд, отметил высокую морскую выучку североморцев, слаженность и профессиональное мастерство в ходе выполнения задач этого дальнего похода. По традиции, командирам большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", большого десантного корабля "Александр Отраковский" и капитанам судов обеспечения - спасательного буксирного судна "Алтай" и среднего морского танкера "Сергей Осипов" - командующий флотом вручил жареных поросят, а отличившимся морякам - награды и грамоты.

Тринадцатый арктический поход отряда СФ начался 5 августа и продлился 78 дней. Арктическая группировка под флагом заместителя командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева за это время прошла более 11 тыс. миль. География похода охватила акватории всех арктических морей - от Баренцева моря до Берингова.

Во время похода североморцы достойно показали себя в ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", профессионально решая задачи на самых северных и удаленных территориях России. Моряки провели более 80 корабельных боевых и судовых учений, отработали 13 эпизодов тактического учения отряда боевых кораблей СФ с применением практического оружия, провели ряд учений по защите островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне.