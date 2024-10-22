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ТАСС

СМИ: Южная Корея обсуждает отправку военных специалистов на Украину

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Военнослужащие ВС Южной Кореи
Военнослужащие ВС Южной Кореи.
Источник изображения: Fox News

По данным агентства Newspim, речь идет о переводчиках и "специалистов по военной тактике КНДР"

СЕУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Южной Кореи обсуждают отправку вспомогательного персонала на Украину в качестве одного из ответов на гипотетическое появление военнослужащих Корейской народной армии в зоне специальной военной операции. Подобные утверждения со ссылкой на источники приводит южнокорейское агентство Newspim.

По словам собеседника агентства из южнокорейских спецслужб, занимающихся сбором информацией о КНДР, в Южной Корее якобы рассматривается предложение об отправке контингента из профильных разведчиков и "специалистов по военной тактике [КНДР] в качестве ответа в случае масштабного участия северокорейских солдат" в специальной военной операции на Украине. "Они могли бы участвовать в допросах или помогать с переводом в случае, если северокорейские солдаты попадут в плен на Украине", - рассуждает источник. "Они могли бы отвечать за меры в отношении тех, кто захотел бы уехать на Юг", - предполагает он.

Источник спекулирует, что южнокорейские специалисты, знакомые с военной тактикой и структурой КНДР, могли бы оказать содействие Украине. Агентство не располагает информацией о том, какую позицию заняли бы по этому вопросу в Киеве. Ранее с утверждениями о якобы возможной отправке военных КНДР в РФ выступила южнокорейская разведка.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии в специальной военной операции России на Украине напоминают очередную газетную утку. 19 октября министр обороны США Ллойд Остин признал, что не в состоянии подтвердить украинские версии о присутствии войск КНДР в зоне проведения Россией специальной военной операции.

Французская газета Le Journal du Dimanche в минувшие выходные написала, что слухи об отправке военных из КНДР в Россию неправдоподобны и выгодны только Украине, поскольку в интересах Киева "интернационализировать" конфликт. 

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Франция
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