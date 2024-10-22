Российский «Сармат» заметили в зоне СВО

Легкий бронеавтомобиль «Сармат-3» заметили в зоне СВО

Российский бронеавтомобиль ЛСТС-1944 «Сармат-3», который разработали для Воздушно-десантных войск России, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию легкой машины обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Это один из первых снимков, демонстрирующих «Сармат-3» в зоне СВО. Легкая машина является бронированной версией багги «Сармат-2».

Четырехместный «Сармат» весом 3,5 тонны оснащен дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Также машина получила грузовой отсек. В арсенал «Сармата» входит турель с пулеметом. Легкий бронеавтомобиль можно перевозить внутри вертолета Ми-8.

В сентябре генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что в России разработают новое шасси для ориентированного на экспорт легкого бронеавтомобиля.

В июне стало известно, что НИИ стали совместно с компанией «Металл Инвест» отправило в зону проведения СВО внедорожник УАЗ с противоосколочной защитой и антидроновым решетчатым экраном.