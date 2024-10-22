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ЦАМТО

Нидерланды профинансируют поставку ВС Украины дополнительных боеприпасов и гаубиц "Дита"

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155-мм САУ "Дита"
155-мм САУ "Дита".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 21 октября. По информации голландского военного ведомства, Нидерланды совместно с Данией закажут новые артиллерийские снаряды для ВС Украины. Заказ будет выполнен компаниями чешской оборонной промышленности.

Об этом говорится в совместном заявлении Нидерландов, Чехии и Дании, которое было распространено в Европейском совете.

Нидерланды намерены инвестировать на реализацию данного проекта в общей сложности 271 млн. евро.

Как заявлено, заказ на 155-мм выстрелы в качестве помощи Украине позволит обеспечить ее потребности в 2025 году, и станет стимулом для чешской военной промышленности по наращиванию масштабов производства.

Кроме того, Нидерланды закажут в Чехии 6 самоходных гаубиц "Дита", позволяющих вести стрельбу стандартными 155-мм боеприпасами НАТО. Ранее Нидерланды заказали 9 гаубиц данного типа, которые летом прошлого года были переданы Украине.

По заявлению министра обороны Нидерландов Р.Брекельманса, Нидерланды продолжат оказывать помощь Украине и совместно с Чехией и Данией работают над поставкой Киеву гаубиц и боеприпасов в следующем году. Ранее в этом году уже было заявлено о закупке артиллерийских боеприпасов на сумму 250 млн. евро в рамках чешской инициативы по боеприпасам для Украины. Большая часть данной продукции в последние месяцы уже доставлена на Украину и применяется в боевых действиях.

Отдельно реализуется проект закупки 152-мм артиллерийских боеприпасов для артиллерийских систем советского производства, которые остаются на вооружении ВС Украины.

Заявление Нидерландов, Чехии и Дани подтверждает убежденность стран Запада в необходимости сохранения военной поддержки Украины и финансирования новых поставок ВСУ вооружений и боеприпасов для ослабления России. Таким образом, несмотря на различные заявления украинских и западных политиков, исчерпания ВСУ ресурсов в обозримой перспективе не предвидится, и рассчитывать на скорую и легкую победу не следует.

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Дания
Нидерланды
Россия
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Чехия
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NATO
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