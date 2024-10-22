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ЦАМТО

Нигер приобрел турецкие БЛА "Карайел-SU"

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БЛА Karayel-SU
Турецкий ударный беспилотник Karayel-SU.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 21 октября. Власти Нигера заключили соглашение на приобретение пяти БЛА "Карайел-SU" разработки турецкой компании Lentatek (ранее Vestel), сообщает ресурс Africa Intelligence.

Стоимость заказа оценивается в сумму около 80 млн. евро (около 87,56 млн. долл.). Покупка произведена в рамках модернизации вооруженных сил Нигера в ответ на рост проблемы региональной безопасности.

Покупка подтверждает растущую популярность турецких БЛА в Африке. Ранее, в 2021 году, Нигер уже приобрел партию вооружений турецкого производства, включая БЛА "Байрактар TB2", легкие ударные самолеты "Хуркус" и бронетехнику. В мае 2022 года ВС Нигера приняли 6 БЛА "Байрактар TB2", а компания TAI подтвердила заказ на два самолета "Хуркус".

Тактические БЛА "Карайел-SU" предназначены для сбора информации, наблюдения и разведки с использованием электрооптических / инфракрасных систем, а также поражения наземных целей малоразмерными боеприпасами.

Максимальный взлетный вес БЛА Karayel-SU – 630 кг, длина – 6,5 м, размах крыла – 13 м, масса полезной нагрузки под фюзеляжем – 70 кг, на подкрыльевых узлах подвески – до 120 кг.

Аппарат оснащен двигателем мощностью 97 л.с., способен развивать скорость 56-80 узлов. Рабочая высота полета – 5450 м, дальность действия в зоне прямой радиовидимости – до 200 км, максимальная продолжительность полета – до 20 ч, продолжительность полета со 120 кг полезной нагрузки – 8 ч.

Karayel-SU оборудован четырьмя подкрыльевыми узлами подвески вооружений и может нести на них высокоточные боеприпасы MAM-L и MAM-C турецкого производства. Возможно оснащение БЛА системой спутниковой связи, автоматической системой антиобледенительной защиты.

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