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В России рассказали об аналогах российского «Ориона»

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MQ-1 Predator. Фото: Airman 1st Class Jeffrey Hall / U.S. Air Force / Reuters
MQ-1 Predator. Фото: Airman 1st Class Jeffrey Hall / U.S. Air Force / Reuters.

Федутинов назвал американский Predator аналогом дрона «Орион»

Аналогом российского разведывательно-ударного дрона «Орион», который создали в рамках опытно-конструкторской работы с шифром «Иноходец», можно назвать американский MQ-1 Predator. О возможностях дронов рассказал эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с ТАСС.

По его словам, «Орион» по своим габаритам и функциональности близок к американскому Predator и дрону Hermes 900 израильского производства.

«Как и упомянутый американский БЛА, "Иноходец" может нести на борту не только разведывательную целевую нагрузку, включающую оптико-электронную систему наблюдения, а также опционально РЛС, и систему радиоэлектронной разведки, но и авиационные средства поражения», — сказал он.

MQ-1 совершил первый полет в 2002 году. Аппарат весом 1020 килограммов способен нести противотанковые ракеты AGM-114 Hellfire. В состав радиоэлектронного оборудования дрона входит радиолокационная станция, лазерный целеуказатель и камеры.

В сентябре стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России партию ракет «Х-БПЛА», которые входят в арсенал «Ориона». Изделие несет осколочно-фугасную боевую часть весом шесть килограммов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AGM-114
Hermes 900
MQ-1 Predator
Орион БПЛА
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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