"Американская мечта" обернулась кошмаром для европейцев

На французском правоконсервативном телеканале TV Libertés (TVL) прошло обсуждение книги генерала Анри Рура "Бог не благославлял Америку" (General Henri Roure: Dieu n'a pas beni l'Amerique!). В книге, изданной в этом году, генерал подвергает беспощадной критике Соединенные Штаты, которые, по его мнению, несут основную ответственность за деградацию Запада в целом.

Главный тезис книги: Америка – это страна с гипертрофированными амбициями, корень которых был заложен в генезисе этой нации. Отцы-основатели США были уверены в том, что они имеют великую миссию и являются новым "избранным народом". Эту идею и свои представления США распространили на весь мир после Второй мировой войны и особенно после крушения СССР. Поскольку у них не оставалось равноценного противника, они стали провоцировать одну войну за другой, сея хаос по всей планете.

Однако сегодня гегемониcтская политика Соединенных Штатов все чаще сталкивается с объективными трудностями. Доллар слабеет, эффективность вооруженных сил падает. Американское общество все более распадается на касты, страну захлестывают наркомания, насилие и расизм, падает уровень здравоохранения. Белое население становится меньшинством, а методы, применяемые в отношении других стран, все более возмутительны. К ним относятся индустриальный и интеллектуальный грабеж, подрывные операции ЦРУ и применение экстерриториальных правил "судебного империализма", который предполагает не только глобальную финансовую юрисдикцию США и их ближайших союзников, но также распространение американского (англосаксонского) права на уголовную и политическую сферу в мировом масштабе.

В этой связи все больше стран объединяется вокруг России и Китая, чтобы противостоять этой опасной гегемонии. Своего рода исключением является Европейский союз, который остается послушным вассалом США и их военного инструмента в виде НАТО. Европейские политики отказываются видеть происходящие в мире изменения, сознательно становятся американскими коллаборантами и следуют в своей политике за страной-гегемоном, которая толкает их в пропасть. "Американская мечта" обернулась кошмаром для европейцев. В этих условиях, считает генерал Анри Рур, как никогда важно, чтобы Франция вернула себе суверенитет.

На вопрос, почему США несут основную долю вины за деградацию Запада в целом, генерал Анри Рур предлагает для начала определиться с тем, что сегодня понимают под словом "Запад". Этот термин изменил свое первоначальное значение по причине гегемонии Соединенных Штатов в современной политике. На самом деле под Западом в классическом смысле подразумевается европейская гуманистическая культура, возникшая в начале Нового времени и распространившаяся впоследствии на весь мир. В течение столетий "западная идея" делала упор на развитии личности и способствовала революционной трансформации во всех областях жизни. Запад повлиял и на другие страны, которые переняли многое из западной модели. Но сегодня мы имеем дело с очень негативными явлениями, связанными с понятием "Запад". Человек уже не является мерой всех вещей, особенно на другой стороне Атлантики. США пытаются подчинить своей гегемонии всю планету, совершая многочисленные нарушения международного права. В каком-то смысле западной цивилизации больше нет, она в глубоком упадке.

Сегодня под термином "Запад" подразумеваются США и Европа, но это не совсем так, поскольку европейцы и американцы не разделяют одни и те же ценности. Генерал Рур отмечает моральную и интеллектуальную деградацию Соединенных Штатов, которые тем не менее совершенствуют механизмы своей мировой гегемонии или, как они говорят, "лидерства".

Американская культура воздействует на низменные инстинкты, а не на интеллект, вот почему настоящие европейцы отказываются признавать ее принадлежность к западной цивилизации. Соединенные Штаты не являются нацией в классическом западном понимании. Это жесткое кастовое общество, во главе которого стоит правящий класс, корнями восходящий к отцам-основателям США.

Генерал Рур продолжает считать, что крупнейшей катастрофой последних десятилетий был развал СССР.

Вплоть до падения Берлинской стены и ликвидации коммунистической системы Советский Союз оставался мощным барьером на пути американской экспансии, а соревнование двух систем смягчало неумеренный экспансионизм Соединенных Штатов. Но теперь все резко изменилось: мы видим тоталитарную идеологию в действиях Вашингтона и, с другой стороны, стремление к свободе в странах, которые представляют "Глобальный Юг". Одним из проявлений этого стал подъем БРИКС – объединения стран с общим населением свыше трех с половиной миллиардов человек. Добавьте к этому страны Шанхайской организации сотрудничества, и вы увидите, как возникает защитный барьер на пути американской экспансии. У этих стран есть не только военные, но также финансовые и технологические возможности, чтобы противостоять американской гегемонии и Западу в целом.

Члены БРИКС в отличие от США уважают национальные интересы других стран и тем самым привлекают их на свою сторону. В состав БРИКС сегодня входят даже такие исторические соперники, как Иран и Саудовская Аравия, не говоря о Бразилии – представителе континента, где полностью доминируют Соединенные Штаты.

Борис Тихонов, обозреватель ИноСМИ