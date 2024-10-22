Запад пытается ослабить не ту часть российской военной машины, считают военные эксперты (Business Insider, Германия)

BI: артиллерия ВСУ не способна противостоять российской

Россия производит артиллерию быстрее, чем Украина успевает ее уничтожать, пишет BI. Автор статьи признает, что в честном бою ВСУ с ней не справятся. Поэтому он предлагает другой "выход".

Майкл Пек (Michael Peck)

На протяжении столетий ключ к победе на поле боя заключался в том, чтобы вывести из строя артиллерию противника. В противном случае тяжелые орудия сами будут уничтожать личный состав, технику, укрепления и линии снабжения. Поэтому страны прибегали к кавалерийским атакам, танковым атакам, бомбам и гаубицам, лишь бы уничтожить вражеские пушки.

Но Украине это легче сказать, чем сделать. Российская артиллерия нанесла ВСУ 70% потерь, которые оцениваются в сотни тысяч. Для сравнения, даже в Первой и Второй мировых войнах ее доля составляла примерно 60%. Используя сочетание беспилотников и ракет HIMARS, Украина несколько преуспела в сокращении арсенала Москвы: украинские военные недавно подсчитали, что уничтожили более 10 000 российских артиллерийских орудий (они и не такое могут "подсчитать", когда знают, что информацию опубликуют на Западе; эти цифры не подтверждены Министерством обороны РФ. – Прим. ИноСМИ).

Однако, переведя экономику на военные рельсы, Россия накопила на Украине по состоянию на февраль 2024 года 4 780 единиц ствольной артиллерии, такой как гаубицы, и 1 130 реактивных систем залпового огня, согласно украинским же оценкам. Превосходя противника по количеству артиллерии, Россия выпускает в среднем 10 000 снарядов в сутки, тогда как украинские орудия ограничены менее чем 1 800 выстрелами из-за нехватки боеприпасов.

Очевидно, что Украине предстоит вывести российские орудия из борьбы — иначе массированные обстрелы ее задушат. Именно артиллерия позволяет сухопутным войскам России, куда также входят наемники, освобожденные заключенные и забритые насильно призывники (автор здесь явно путает российскую армию с украинской! – Прим. ИноСМИ), продвигаться вперед в Донецкой области, несмотря на ужасающие потери. Украине не хватает огневой мощи — в частности, истребителей-бомбардировщиков — чтобы решительно подорвать артиллерийское преимущество России.

Группа западных и украинских экспертов предлагает альтернативу: попытаться нарушить само производство этих орудий. Исследователи наметили схему сложной цепочки поставок для российской артиллерии, которая потребляет огромное количество боеприпасов и быстро изнашивает орудийные стволы.

“Поэтому именно перекрытие доступа России к боеприпасам и новым артиллерийским стволам должно стать приоритетом — там, где российские цепочки поставок действительно уязвимы”, — говорится в совместном докладе аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований и британской некоммерческой разведывательной организации под названием Центр открытого доступа.

Группа исследователей утверждает, что западные санкции должны быть нацелены на цепочки поставок артиллерии — вместо передовых технологий, таких как микроэлектроника.

“Сложнее тайно переправить в страну тысячи тонн хромовой руды, чем контрабандой ввезти несколько тысяч микрочипов”, — отмечается в докладе. Хром используется в производстве артиллерийских стволов.

Располагая обширными природными ресурсами и огромной советской оборонно-промышленной базой, Россия в состоянии удовлетворить ряд военных запросов самостоятельно. Но команда Королевского объединенного института оборонных исследований сосредоточилась на двух ключевых потребностях, где Россия зависит от импорта: это станки и сырье для литья или восстановления артиллерийских стволов, а также производства артиллерийских снарядов.

До 2022 года Россия получала станки с Запада — особенно современные автоматизированные системы с числовым программным управлением (ЧПУ). Введенные в 2023 году санкции пресекли импорт западного оборудования. Отчасти этот пробел заполнил Китай, хотя российские компании “исторически предпочитали западные станки китайским аналогам, поскольку они точнее и выше качеством”, отмечается в докладе. Однако Китай и другие страны реэкспортируют западные инструменты в Россию. Королевский объединенный институт оборонных исследований выявил минимум 2 113 компаний, поставлявших западные инструменты в Россию в 2023 году и начале 2024 года — в том числе оборудование из Германии, Южной Кореи, Италии, Японии и Тайваня.

Производство артиллерийских стволов — сложная задача и требует высокоспециализированных производственных мощностей. Словно в США, где оборонное производство укрупнилось до считанных основных подрядчиков, строящих самолеты и корабли, лишь четыре российские компании могут ковать артиллерийские стволы: Завод №9 в Екатеринбурге, “Титан-Баррикады” в Волгограде; МЗ/СКБ в Перми и Научно-исследовательский институт “Буревестник” в Нижнем Новгороде. У каждой компании собственная цепочка поставок субподрядчиков — включая заводы, производящие специальную сталь.

Что касается сырья, Россия импортирует порядка 55% высококачественного хрома, необходимого для упрочнения стволов орудий. Она также зависит от Узбекистана и Казахстана в поставках значительной части хлопковой целлюлозы — важнейшего ингредиента для нитроцеллюлозы, которая используется для производства взрывчатых веществ. В России имеется три основных производителя артиллерийских боеприпасов — НИМИ имени Бахирева, завод Пластмасс и КБП имени Шипунова, и у каждого из них своя сеть подрядчиков и поставщиков.

Факты говорят о том, что санкции против звеньев этой цепочки работают. Так, казахская компания “Хлопкопром-Целлюлоза”, в прошлом основной поставщик хлопковой целлюлозы на два российских завода по производству пороха, сократила экспорт после введения санкций, отметили британские ученые. Более того, Казахстан теперь поставляет хлопковую целлюлозу для боеприпасов НАТО.

Действующие западные санкции, как правило, слишком обширны и избирательны, чтобы парализовать все российское оборонное производство. Лучшим подходом было бы сочетание экономических санкций и дипломатического нажима, сосредоточенного на цепочке поставок российской артиллерии, заключили в докладе. “Согласованный подход с дополнительными ресурсами, направленными на обеспечение правоприменения и срыв мер по уклонению, будет иметь больше шансов на успех”, — говорится в нем.

Однако остаются некоторые вопросы: например, сколько времени потребуется санкциям, чтобы помочь осажденной украинской армии. Санкции — экономический аналог стратегических бомбардировок: косвенный способ не допустить попадания вражеского оружия на поле боя. Но даже масштабные бомбардировки союзников против Германии во Второй мировой войне дали существенные результаты лишь спустя годы, и даже тогда Третий рейх как-то находил обходные пути для наращивания производства, несмотря на ущерб. На самом деле бомбардировки не достигли успеха, пока союзники не перестали целиться по всей немецкой экономике и не сосредоточилось на ряде ключевых секторов, таких как добыча нефти.

Целенаправленные санкции против цепочки поставок артиллерии, безусловно, подтолкнут Россию к поиску новых способов, как обойти эти меры. Так, Кремль наверняка воспользуется попустительством других стран — особенно Китая, Турции и различных стран Средней Азии.

И все же санкции в итоге могут оказаться более эффективным подходом, чем попытки уничтожить российскую артиллерию в прямом бою. С точки зрения Украины лучшее российское оружие — это то, с которым ей даже не придется сражаться.

Майкл Пек — военный журналист, публиковался в Forbes, Defense News, журнале Foreign Policy и других изданиях. Имеет степень магистра политологии Ратгерского университета