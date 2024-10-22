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ЦАМТО

Бюджет Турции на оборону и безопасность в 2025 ф.г. составит рекордные 47 млрд. долл.

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Флаг Турции
Флаг Турции.
Источник изображения: Public Domain

ЦАМТО, 21 октября. Бюджет Турции на оборону и безопасность в 2025 ф.г. на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке возрастет до рекордных 47 млрд. долл., что на 17,5% больше по сравнению с текущим годом.

Как сообщает Middleeasteye.net, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил на брифинге 17 октября, что правительство намерено выделить 913,9 млрд. турецких лир (26,8 млрд. долл.) на военные расходы. В эту сумму также войдут 165 млрд. лир, выделенных в фонд поддержки оборонной промышленности. Бюджет также предусматривает выделение 694,5 млрд. лир (20,2 млрд. долл.) на финансирование сектора внутренней безопасности, которые покрывают расходы Министерства внутренних дел, полиции, национального разведывательного агентства и ряда других силовых структур.

Расходы Турции на оборону неуклонно растут в последние годы. Бюджет на оборону и безопасность в 2024 ф.г. составил около 40 млрд. долл., таким образом, расходы на оборону и безопасность в 2025 году увеличатся на 17,5%.

Анкара проводит военные операции в Сирии и Ираке, а также имеет военные базы в Ливии, Сомали и Катаре. Кроме того, Северный Кипр фактически является турецким анклавом.

Издание отмечает, что с приходом к власти в 2003 году президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкое правительство вкладывает крупные инвестиции в местную оборонную промышленность, от боевых беспилотников, баллистических ракет и пушек до военных кораблей, танковых проектов и бронетехники собственного производства.

Анкара также обеспокоена военной эскалацией в регионе. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в прошлый четверг в телевизионном выступлении, что Турция должна подготовиться к возможной войне между Израилем и Ираном и поэтому примет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

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