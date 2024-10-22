Politico: страны ЕС должны разместить "миротворцев" на Украине после конфликта

Газета привела мнение бывшего посла США в Японии Кеннета Вайнштайна,который считает, что европейцы должны показать свою роль "в этой игре"

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут направить "миротворческие" войска на Украину после завершения конфликта, считает европейское издание американской газеты Politico.

В подтверждение этого тезиса приводится высказывание бывшего посла США в Японии и эксперта американского Института Хадсона (признан нежелательной организацией в России) Кеннета Вайнштайна, который рассуждает о наиболее вероятном на данный момент с точки зрения США и НАТО варианте завершения украинского конфликта по "корейскому сценарию" с разделением страны на две части и созданием демилитаризованной зоны между ними: "Европейцы должны быть готовы отправить войска на Украину после конфликта, чтобы показать свою роль в этой игре".

"Если будет демилитаризованная зона между Украиной и Россией, я считаю, что там должны находиться войска ЕС. Не НАТО и не США, это пошлет четкий сигнал", - подчеркнул он.

Также Politico ссылается на неназванного депутата Европарламента от Европейской народной партии, который заявил, что после конфликта "встанет вопрос о европейских миротворцах на Украине".