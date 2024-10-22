В НАТО назвали "серьезной эскалацией" гипотетическое участие военных КНДР в СВО

Генсек альянса Марк Рютте обсудил с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем слухи о якобы отправке войск КНДР в РФ для участия в специальной военной операции

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем слухи о якобы отправке войск КНДР в РФ для участия в специальной военной операции, назвав такой гипотетический сценарий "серьезной эскалацией".

"Отправка Северной Кореей своих военных для участия в боях на стороне России на Украине будет означать серьезную эскалацию", - написал Рютте в X (ранее Twitter) после телефонного разговора с южнокорейским президентом.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии в специальной военной операции России на Украине напоминают очередную газетную утку. С утверждением, что военнослужащие КНДР могли быть отправлены на Украину, выступил министр национальной обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Таким образом он интерпретировал союзнический договор Москвы и Пхеньяна.

19 октября министр обороны США Ллойд Остин признал, что не в состоянии подтвердить украинские версии о присутствии войск КНДР в зоне проведения Россией специальной военной операции.