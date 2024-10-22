Рейтинг стран-импортеров по пакету заказов на импорт ВиВТ в 2016-2023 гг. возглавляет Саудовская Аравия

ЦАМТО, 21 октября. Мировой пакет заказов на импорт ВиВТ в период 2016-2023 гг. составил 855,198 млрд. долл., что значительно больше фактического импорта ПВН за тот же период (677,912 млрд. долл.).

Об этом говорится в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2024: статистика и анализ мировой торговли оружием".

В 2016 году (первый год рассматриваемого периода) возобновилась рецессия (96,287 млрд. долл.) против 103,350 млрд. долл. в 2015 году. Следующие два года характеризовались очень большим объемом заключенных контрактов: 103,339 млрд. долл. в 2017 году и 118,974 млрд. долл. в 2018 году. В 2019 году объем вновь заключенных контрактов резко упал (86,850 млрд. долл.). В 2020 году зафиксировано минимальное значение за рассматриваемый период – 74,654 млрд. долл. (это единственный год за рассматриваемый период, когда объем вновь заключенных контрактов был меньше объема фактического импорта ВиВТ). Низкий объем заключенных контрактов на импорт ПВН в 2019-2020 гг. был связан с пандемией COVID-19. В 2021 году рынок подрос, но не достиг допандемийного уровня (105,323 млрд. долл.). В 2022 году допандемийный уровень был значительно преодолен (125,283 млрд. долл.) Абсолютный рекорд по объему вновь заключенных контрактов зафиксирован в 2023 году – 144,489 млрд. долл. Столь высокий рост связан как с проведением Россией СВО на Украине, так и резким обострением ситуации на Ближнем Востоке.

За период 2016-2023 гг. Саудовская Аравия является абсолютным лидером по пакету заказов на импорт ПВН – 65,571 млрд. долл., что составляет 7,67% от мирового портфеля заказов на импорт ПВН за тот же период. Во многом столь значительный пакет заказов и выход в мировые лидеры был обеспечен за счет крупнейших пакетов заказов в 2017 г. (преимущественно с США). В 2017 г. пакет заказов Саудовской Аравии составил 35,183 млрд. долл. (34% от мирового пакета заказов в 2017 году). Такой долевой результат для одной страны в мировом ежегодном пакете заказов является абсолютным рекордом в период после окончания "холодной войны". При этом следует отметить, что ряд крупных контрактов с США еще находятся на стадии согласования.

На второе место по пакету заказов на импорт ПВН, опередив Индию, и с минимальным отставанием от Саудовской Аравии, впервые вышла Польша – 65,012 млрд. долл. (7,6%) за период 2016-2023 гг. Максимальный по стоимости пакет заказов Польша заключила в 2023 г. (33,056 млрд. долл.), почти повторив рекорд Саудовской Аравии по заказам в 2017 году.

Третье место занимает Индия – 49,509 млрд. долл. за период 2016-2023 гг. (5,79%). Рекордный для себя объем контрактов за рассматриваемый период Индия заключила в 2016 году (12,544 млрд. долл.).

Места с 4-го по 10-е в порядке убывания занимают: ОАЭ (43,605 млрд. долл.), Канада (37,153 млрд. долл.), Австралия (34,916 млрд. долл.), Япония (34,81,8 млрд. долл.), Германия (34,350 млрд. долл.), Катар (32,367 млрд. долл.) и Кувейт (22,271 млрд. долл.).

В целом 10 крупнейших мировых импортеров ВиВТ в период 2016-2023 гг. заключили контракты на импорт ПВН на сумму 419,573 млрд. долл., что составляет 49,06% от общемировых контрактов на импорт ПВН. В 2023 г. эти страны заключили контракты на сумму 99,499 млрд. долл. (68,86%). Такой процентный рост связан с очень крупными заказами в 2023 году Польши, Канады и Германии.

Во второй дивизион крупнейших мировых импортеров ПВН по пакету сформированного заказа на импорт ПВН по периоду 2016-2023 гг., занимающих места с 11-го по 20-е, входят в порядке убывания: Великобритания (20,778 млрд. долл.), Египет (19,901 млрд. долл.), США (19,179 млрд. долл.), Тайвань (17,291 млрд. долл.), Индонезия (16,500 млрд. долл.), Нидерланды (15,269 млрд. долл.), Финляндия (14,551 млрд. долл.), Южная Корея (12,037 млрд. долл.), Бельгия (12,028 млрд. долл.) и Испания (12,005 млрд. долл.).

Страны второго дивизиона в период 2016-2023 гг. заключили контракты на импорт ПВН на сумму 159,539 млрд. долл., что составляет 18,65% от общемировых контрактов на импорт ПВН. В 2023 г. эти страны заключили контракты на сумму 20,657 млрд. долл. (14,3%).

В целом в 2023 году контракты на импорт ПВН заключили 85 стран, за весь период 2016-2023 гг. – 168 стран.

В десятку стран, которые в 2023 году заключили наибольший объем контрактов на импорт ПВН, входят: Польша (33,056 млрд. долл.), Канада (24,460 млрд. долл.), Германия (15,085 млрд. долл.), Австралия (8,408 млрд. долл.), Саудовская Аравия (6,300 млрд. долл.), Испания (5,819 млрд. долл.), Южная Корея (4,540 млрд. долл.), ОАЭ (3,795 млрд. долл.), Япония (3,042 млрд. долл.) и Индия (2,986 млрд. долл.).

Более подробный анализ с большим количеством таблиц и диаграмм будет размещен в "Ежегоднике-2024", который заказчики смогут получить электронном виде.