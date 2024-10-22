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ТАСС

СМИ: российская армия продолжает эффективное наступление

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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Журнал Foreign Affairs пишет, что РФ удалось получить несколько значительных преимуществ над украинскими войсками, что позволило ей медленно, но верно взламывать украинскую оборону

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ применяют эффективную стратегию наступления, благодаря которой им удалось уничтожить ключевые укрепрайоны ВС Украины, где кратно выросли потери среди личного состава. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Affairs.

"Летом России удалось получить несколько значительных преимуществ над украинскими войсками, что позволило ей медленно, но верно взламывать украинскую оборону. В последние месяцы Россия также непрерывно продвигалась вперед", - пишет Джек Уотлинг, старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI). В 2023 году в отношении некоторых сотрудников института МИД РФ ввел санкции за сбор и анализ информации в целях противодействия России.

"В первой половине октября российские войска заняли Угледар и вошли в Торецк (Дзержинск - прим. ТАСС). Взятие ключевых городов вокруг украинского укрепрайона в Покровске (Красноармейске - прим. ТАСС) и [другие] успехи показали, что Россия разработала эффективную стратегию для подрыва способности Украины к удержанию позиций", - добавил политолог.

По оценкам британского аналитика, "украинские силы оказались опасно растянуты вдоль линии фронта протяженностью 1 тыс. км, а комплектование личным составом и обучение войск не смогли компенсировать число потерь на линии боевого соприкосновения".

"На Украине сокращаются запасы артиллерийских снарядов, боеприпасов, танков и БМП. Чем больше ей не хватает этих ключевых видов техники и вооружений, тем более она вынуждена использовать для удержания фронта пехоту, что приводит к соответствующему росту потерь", - отмечает Уотлинг.

По его мнению, "проблема состоит в том, что Украина сталкивается как с ухудшающейся ситуацией на поле боя, так и с бездействием своих партнеров в сфере дипломатии в преддверии выборов в США [5 ноября], где у кандидатов в президенты подходы к конфликту отличаются радикальным образом". 

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