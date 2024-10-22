Франция, поставляя оружие Украине, преследует несколько целей

ЦАМТО, 21 октября. Франция снабжает Украину старыми вооружениями, которые все равно были бы списаны, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Tribune Dimanche.

Как передает "РИА Новости", в интервью министра спросили о будущем военной помощи Франции Украине на фоне существенного бюджетного дефицита в стране и возможного сокращения поддержки Киева со стороны США.

"В основе нашей помощи Украине лежат три вещи. Во-первых, мы поставляем старую технику, которую в любом случае заменили бы согласно закону о военном планировании. Во-вторых, в отличие от некоторых наших европейских союзников, мы не закупаем технику в США, а размещаем заказы у собственной оборонной промышленности. Наконец, мы используем доходы от замороженных российских активов для закупки новой военной техники для Украины", – сказал министр.

По его словам, доход Франции от них за 2024 год составил 300 млн. евро.

"Это позволило заказать 12 новых гаубиц CAESAR, которые будут поставлены Украине, а также 155-мм боеприпасы, ракеты "Астер", управляемые авиабомбы ААСМ, ПУ и ракеты ПЗРК "Мистраль", – уточнил министр.

При этом ранее на Украине начал работу филиал франко-германского оборонного концерна KNDS.

Как напоминает агентство, ранее С.Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 млрд. евро. Он также заявлял, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями класса "воздух-земля". Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон также недавно посетил военную базу, где проходит обучение бригада ВСУ в составе 2,3 тыс. военнослужащих. Эту бригаду Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы CAESAR и колесные танки AMX-10.