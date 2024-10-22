Войти
ЦАМТО

Франция, поставляя оружие Украине, преследует несколько целей

213
0
0
Французский колёсный танк AMX-10RC
Французский колёсный танк AMX-10RC.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Officier communication du 4e RCh

ЦАМТО, 21 октября. Франция снабжает Украину старыми вооружениями, которые все равно были бы списаны, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Tribune Dimanche.

Как передает "РИА Новости", в интервью министра спросили о будущем военной помощи Франции Украине на фоне существенного бюджетного дефицита в стране и возможного сокращения поддержки Киева со стороны США.

"В основе нашей помощи Украине лежат три вещи. Во-первых, мы поставляем старую технику, которую в любом случае заменили бы согласно закону о военном планировании. Во-вторых, в отличие от некоторых наших европейских союзников, мы не закупаем технику в США, а размещаем заказы у собственной оборонной промышленности. Наконец, мы используем доходы от замороженных российских активов для закупки новой военной техники для Украины", – сказал министр.

По его словам, доход Франции от них за 2024 год составил 300 млн. евро.

"Это позволило заказать 12 новых гаубиц CAESAR, которые будут поставлены Украине, а также 155-мм боеприпасы, ракеты "Астер", управляемые авиабомбы ААСМ, ПУ и ракеты ПЗРК "Мистраль", – уточнил министр.

При этом ранее на Украине начал работу филиал франко-германского оборонного концерна KNDS.

Как напоминает агентство, ранее С.Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 млрд. евро. Он также заявлял, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями класса "воздух-земля". Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон также недавно посетил военную базу, где проходит обучение бригада ВСУ в составе 2,3 тыс. военнослужащих. Эту бригаду Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы CAESAR и колесные танки AMX-10.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
VAB
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 05:47
Ответ на тему "У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)"
  • 22.10 05:46
  • 0
Ответ на "Почему эксперты не смогли предсказать российскую спецоперацию на Украине? (The National Interest, США)"
  • 22.10 03:23
  • 3
У России есть "пуля", которая убьет лучший американский танк (The National Interest, США)
  • 22.10 02:25
  • 1
"Историческая сделка с Германией". Ищут ли в Европе замену НАТО?
  • 22.10 01:52
  • 1
Почему эксперты не смогли предсказать российскую спецоперацию на Украине? (The National Interest, США)
  • 22.10 01:32
  • 1
В Китае заставили робота бегать в кроссовках
  • 22.10 01:25
  • 1
В России испытают технологию обнаружения дальнолетов ВСУ
  • 22.10 00:41
  • 1
"У южнокорейского страха глаза велики". Чем помогут 12 тысяч бойцов из КНДР в зоне СВО?
  • 21.10 20:11
  • 5185
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.10 16:59
  • 2744
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.10 16:58
  • 141
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 21.10 15:41
  • 0
От ядерного шантажа к энергетической блокаде
  • 21.10 15:23
  • 0
Польша и страны Балтии – поле боя для НАТО
  • 21.10 14:56
  • 0
Безопасность для Украины – ни НАТО и ни ядерное оружие
  • 21.10 11:55
  • 2
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые