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ЦАМТО

США готовы предоставить Киеву до 20 млрд. долл. за счет активов России

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

ЦАМТО, 21 октября. США готовы предоставить Украине до 20 млрд. долл. в рамках кредита G7 с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

"США готовы предоставить Украине до 20 млрд. долл. в рамках кредита G7 с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов", – пишет газета.

По утверждению источников, США предоставят необходимую сумму, даже несмотря на вето, наложенное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на предложение по продлению сроков заморозки российских активов с полугода до 36 месяцев.

По данным издания, процесс переговоров по кредиту ускорился, так как Запад стремится предоставить его до конца года. Отмечается, что если на выборах победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп, то он может урезать объемы помощи Киеву.

Ожидается, что 25 октября министры финансов стран G7 выступят с заявлением об условиях кредита на полях конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, который пройдет в Вашингтоне.

Как сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, США заявили ЕС, что предоставят кредит Украине на 20 млрд. долл. с погашением из доходов от замороженных активов ЦБ России, если Брюссель увеличит срок действий своих санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 млрд. евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 млрд. долл. Кроме того, планируется увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций сообщества с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласия в Совете ЕС.

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