Звездный час "Иноходца": секрет эффективности российского ударного БПЛА в спецоперации

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В 2011 году российское военное ведомство заключило с компанией "Кронштадт" контракт на разработку средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (по западной классификации — MALE, Medium Altitude, Long Endurance). В результате опытно-конструкторской работы с шифром "Иноходец" был создан БПЛА "Орион". Экспортный вариант беспилотника называется "Орион-Э", в Воздушно-космические силы (ВКС) России он поставляется под именем "Иноходец".

В декабре 2020 года занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу заявил, что первые "Иноходцы" начали поступать в российские войска.

"Орион" прошел боевые испытания в Сирии, ведя разведку и нанося удары по радикальным исламистам. Аппарат, побывавший в Сирийской Арабской Республике и продемонстрированный в эфире телеканала "Россия 1", совершил без малого 40 разведывательных и ударных вылетов. Сирийский опыт применения беспилотника подтвердили в Минобороны.

Наземный пункт управления из состава разведывательно-ударного комплекса "Иноходец" ("Орион-Э") Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Аппарат взлетной массой свыше 1 т способен нести до четырех управляемых ракет — суммарно 250 кг боевой нагрузки. Крейсерская скорость "Ориона" может достигать 200 км/ч, беспилотник забирается на высоту 7,5 км и находится в воздухе до суток.

Эксперт в области беспилотных систем, руководитель информационно-аналитического центра "Новые технологии" Денис Федутинов в беседе с ТАСС отметил, что "Орион" по своей размерности близок к таким аппаратам, как MQ-9B Predator американского производства и израильский Hermes 900. "Как и упомянутый американский БЛА, "Иноходец" может нести на борту не только разведывательную целевую нагрузку, включающую оптико-электронную систему наблюдения, а также опционально РЛС, и систему радиоэлектронной разведки, но и авиационные средства поражения", — поделился он мнением.

Генеральный конструктор АО "Кронштадт" Николай Долженков в интервью ТАСС рассказал, что Россия практически догнала конкурентов в производстве малоразмерных боеприпасов для беспилотников. По заявлению Долженкова, в составе разведывательно-ударного БПЛА "Орион" имеются корректируемые авиабомбы, включая планирующие, а также управляемые ракеты.

В 2020 году "Кронштадт" продемонстрировал на форуме "Армия" несколько боеприпасов, предназначенных для "Ориона". В их числе были показаны управляемая ракета Х-50 с массой боевой части до 20 кг (производитель — корпорация "Тактическое ракетное вооружение"), авиабомба ФАБ-50 и управляемая планирующая авиабомба УПАБ-50, оснащенная боевой частью от снаряда реактивной системы залпового огня "Град" массой 37 кг. ФАБ-50 была представлена с головными частями для наведения по теле- и тепловизионным камерам, лазерному лучу.

"Иноходец" скачет на спецоперацию

Первое сообщение о применении "Иноходца" в специальной военной операции появилось в марте 2022 года, менее чем через месяц после начала СВО. Беспилотник нанес удары по украинской бронетехнике и укреплениям. В течение 2023 года Минобороны РФ дважды сообщало о боевой работе летательного аппарата: в первом эпизоде он уничтожил батальонный командно-наблюдательный пункт противника управляемым авиационным боеприпасом, во втором — разведал и подсветил лазером склад боеприпасов ВСУ, а поразил его корректируемый артиллерийский снаряд "Краснополь", выпущенный российскими артиллеристами.

Оптико-электронная станция БПЛА "Иноходец" ("Орион-Э") Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Однако с сентября 2024 года военное ведомство опубликовало уже девять эффектных видеороликов, в комментариях к которым рассказывается, как ударный БПЛА "Иноходец" громит неприятеля в приграничных районах Курской области, а также Сумской области. Расчетами "Иноходцев" обнаруживаются и уничтожаются снайперскими ракетными ударами танки, боевые бронированные машины, артиллерийские орудия (самоходные и замаскированные буксируемые), пункты временной дислокации противника.

Нишевые MALE

"Еще до начала конфликта [на Украине] было понятно, что применение подобных габаритных, заметных, малоскоростных неманевренных БПЛА в конфликтах такой интенсивности с противником, находящимся на близком уровне технического оснащения, не имеет перспектив, — поделился мнением Денис Федутинов. — Любой полет такого аппарата в подобных условиях — это с высокой вероятностью полет в один конец".

Эксперт напомнил, что Киев на начальных этапах боевых действий часто использовал широко разрекламированные разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar TB2 класса MALE турецкого производства, несмотря на то что российские зенитчики их регулярно сбивали. Компания Baykar (производитель Bayraktar) даже собиралась построить на Украине завод по производству беспилотников.

БПЛА Bayraktar TB2 Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

"Казалось, что в этом была какая-то иррациональная вера в эти новые для украинских военных технические системы, схожая с псевдорелигиозным культом, — сказал Федутинов. — Может быть, успехи в применении этих беспилотников в Нагорном Карабахе и в Сирии, умело преподнесенные маркетологами компании Baykar, позволили создать секту столь убежденных "сторонников свидетелей Bayraktar" на Украине. А может быть, там присутствовали чьи-то финансовые интересы. Как бы то ни было, сколько-нибудь рациональный подход в их применении противником появился лишь тогда, когда подавляющее число имевшихся на Украине беспилотников было перебито".

В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году азербайджанские силы широко применяли беспилотники различного класса, в том числе Bayraktar TB2. Эффектные видеоролики с высокоточным поражением различных целей армянской стороны разошлись в соцсетях и широко обсуждались. "Война в Карабахе стала прекрасным пиар-предлогом для Турции объяснить миру, что теперь беспилотники, в данном случае ее собственные машины, решают ход боев, а эпоха автономности и кажущегося неучастия в войнах уже точно наступила", — выразил мнение обозреватель ТАСС Кирилл Жаров.

"Думаю, основных факторов в столь успешном применении Азербайджаном систем БЛА было несколько, — рассказал ТАСС Федутинов. — Во-первых, это внезапность. Политические власти Армении, вероятно, были не готовы к такому развитию событий. Во-вторых, интенсивность применения. <...> "Байрактары" были лишь одними из многих современных систем вооружения и военной техники, которые Азербайджан тогда задействовал в боевых действиях. В совокупности это оказывало, помимо чисто военного, еще и сильнейшее морально-психологическое воздействие".

Весной 2023 года командующий войсками ПВО-ПРО — замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин сообщил, что в ходе спецоперации были уничтожены свыше 100 беспилотников Bayraktar TB. Проблемы с применением турецких аппаратов признали и в Минобороны Украины.

Нет преград для "Иноходца"

"Полагаю, что всплеск в повышении интенсивности применения "Иноходцев" [в зоне СВО] связан с сочетанием двух основных факторов, — считает Денис Федутинов. — Во-первых, это снижение возможностей средств противовоздушной обороны противника в районах задействования этих БПЛА. Да, конечно, в случае наличия каких-то высокоприоритетных целей такого рода беспилотные летательные аппараты могут быть направлены и в зону с активной ПВО, несмотря на имеющиеся риски. Но это скорее исключение. Правило состоит в том, что затяжные конфликты типа украинского заставляют планировать действия в немалой степени исходя из необходимости рационального распоряжения ресурсами. Во-вторых, это увеличение количества поставленных в войска беспилотных систем". Эксперт предположил, что в настоящее время компания "Кронштадт" сумела увеличить темпы производства "Иноходца".

С лета текущего года Минобороны РФ стало чаще сообщать об уничтожении американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и перехвате их ракет, которые могли бы угрожать крупным российским беспилотникам. Как полагают эксперты, это происходит из-за существенного улучшения возможностей связки из разведывательных и ударных средств российской армии. Еще одной причиной называется вынужденная переброска ЗРК ближе к линии боестолкновения, чтобы защититься от самолетов ВКС РФ — носителей планирующих авиабомб. Здесь американские комплексы становятся добычей Вооруженных сил РФ.

Летом 2022 года заместитель генерального директора АО "Кронштадт" Алексей Белых заявил, что новый завод компании, расположенный в подмосковной Дубне, переходит на работу в три смены. Предприятие находится по соседству с Дубненским машиностроительным заводом, который в 2021 году стал собственностью "Кронштадта". Вместе они формируют Центр беспилотной авиации, занимающийся производством БПЛА и наземных станций управления.

"Те участившиеся эпизоды применения "Иноходцев", которые мы наблюдаем в последнее время, на мой взгляд, объясняются сочетанием указанных моментов. По отдельности каждый из них не привел бы к заметному увеличению интенсивности их использования", — резюмировал Федутинов.

Виктор Бодров