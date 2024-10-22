ВВС Гондураса приняли первые вертолеты H145

ЦАМТО, 21 октября. На предприятии Airbus Helicopters в Донауверте (Германия) состоялось подписание актов приемки первых двух новых вертолетов H-145, предназначенных для ВС Гондураса.

В мероприятии приняли участие министр обороны Гондураса Рикси Монкада, начальник генерального штаба вооруженных сил Рузвельт Эрнандес и командующий ВВС Гильермо Росалес.

По информации Defensa.com, вертолеты с р.н. FAH 990 и FAH 991 частично разберут и морским путем доставят в Гондурас. После повторной сборки в Тегусигальпе они пройдут дополнительные испытания и будут приняты на вооружение.

Как сообщал ЦАМТО, тендер на поставку новых вертолетов МНО Гондураса объявило 30 декабря 2022 года. Единственным претендентом на поставку стала Airbus Helicopters. Присуждение контракта состоялось по итогам переговоров.

Контракт на поставку первых двух вертолетов H-145 стоимостью 23,85 млн. долл. (587,08 млн. лемпира) был подписан с компанией Airbus в апреле 2023 года. Соглашение также включает поставку запасных частей, инструмента, обучение персонала и техническую помощь в течение шести месяцев. Контракт включает обучение пилотов и техников на сумму 1,25 млн. долл. и содержит опционы на поставку четырех дополнительных H-145.

В октябре 2023 года Центральный банк Гондураса перечислил Airbus Helicopters начальный платеж в размере 4,77 млн. долл. для приобретения двух H-145. Сборка вертолетов началась осенью 2023 года.

В апреле 2024 года с Airbus Helicopters был заключен контракт на поставку двух дополнительных H-145 (из опциона).

Предполагается, что вертолеты будут применяться для перевозки войск и грузов, поддержки операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проведения поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, тушения пожаров, оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и т.д.