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Интерфакс-АВН

Трамп пообещал установить мир на Ближнем Востоке в случае победы на выборах президента США

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы будет работать над расширением соглашений Абрахама и приведет Ближний Восток к миру.

"Если я выиграю, это будет абсолютным преимуществом для всех. Это мир на Ближнем Востоке. Нам это нужно, и это очень важно, и это произойдет", - сказал Трамп в интервью Al Arabiya.

По его словам, в случае прихода к власти он продолжит работать над расширением так называемых соглашений Абрахама, в соответствии с которыми Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн договорились установить дипломатические отношения с Израилем.

Бывший президент США также обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в сложившейся ситуации на Ближнем Востоке.

"Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась. У вас не было бы всех этих погибших людей. (...) Не было бы 7 октября", - сказал он.

Кандидат-республиканец заявил, что Иран финансирует конфликты в секторе Газа и Ливане. Трамп добавил, что при нем у Тегерана не было денег на это.

"У них (Ирана- ИФ) не было денег, а Байден позволил им иметь $300 млрд", - подчеркнул 45-й президент США.

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