Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в китайский порт Циндао и взял курс на Владивосток

Владивосток. 21 октября. ИНТЕРАКС - Экипажи больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили деловой заход в порт Циндао (КНР). После выхода из порта отряд кораблей взял курс на Владивосток, сообщила пресс-служба флота.

За несколько дней пребывания в китайском порту экипажи приняли участие в спортивных, культурных и протокольных мероприятиях. Российские и китайские моряки провели товарищеские встречи по баскетболу и перетягиванию каната. Кроме того, военнослужащие Тихоокеанского флота и ВМС НОАК ознакомились с вооружением и боевыми возможностями кораблей участников патрулирования в ходе организованных в рамках обмена палубами экскурсий.