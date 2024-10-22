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Интерфакс-АВН

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в китайский порт Циндао и взял курс на Владивосток

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Владивосток. 21 октября. ИНТЕРАКС - Экипажи больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили деловой заход в порт Циндао (КНР). После выхода из порта отряд кораблей взял курс на Владивосток, сообщила пресс-служба флота.

За несколько дней пребывания в китайском порту экипажи приняли участие в спортивных, культурных и протокольных мероприятиях. Российские и китайские моряки провели товарищеские встречи по баскетболу и перетягиванию каната. Кроме того, военнослужащие Тихоокеанского флота и ВМС НОАК ознакомились с вооружением и боевыми возможностями кораблей участников патрулирования в ходе организованных в рамках обмена палубами экскурсий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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