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Вестник Мордовии

Российские бронеавтомобили "Спартак" хорошо себя показывают в ходе СВО

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Двухосные полноприводные бронеавтомобили "Спартак" успешно применяются бойцами российской армии. Они зарекомендовали себя как надежные, неприхотливые и в то же время хорошо защищенные многоцелевые транспортные средства.

Сообщалось, что они хорошо держат пули стрелкового оружия, вплоть до тех, что выпущены крупнокалиберными пулеметами. Также конструкторы основательно усилили и противоминную защиту.

Большим достоинством считается использование узлов и агрегатов отечественных военных автомобилей. Это существенно упрощает эксплуатацию и ремонт "Спартаков".

Мощность дизельного двигателя - 312 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 километров в час. Запас хода по топливу - 1000 километров. Вместимость - до двенадцати человек. Масса - 14500 килограммов.

Возможна установка различного вооружения: пулеметы 7,62 мм и 12,7 мм, автоматические гранатометы.

Демонстрировались версии с башенной пулеметной установкой БПУ-1 от БТР-80. Имеется также более грузоподъемная трехосная модификация.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-80
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