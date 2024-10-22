Ядерный нарыв: каковы возможности Украины по созданию атомного оружия

По словам экс-премьера страны Николая Азарова, у Киева никогда не было соответствующих компетенций

У киевского режима нет возможностей произвести ядерное оружие, заявил «Известиям» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, у Киева никогда не было соответствующих технологий, а опытные ядерные реакторы находятся в нерабочем состоянии. В то же время Азаров не исключил, что на Украине способны создать «грязную бомбу» — для этого могут использоваться радиоактивные отходы атомных электростанций. Каковы реальные возможности Украины по созданию ядерного оружия, — в материале «Известий».

«Шансы создания грязной бомбы большие»

Украина никогда не имела технологии производства ядерного оружия, заявил «Известиям» бывший премьер-министр этой страны Николай Азаров.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров Источник изображения: Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— А после договоренностей, которые были достигнуты о выводе ядерного оружия с территории Украины, были демонтированы все ядерные пусковые установки и все носители, — сказал он. — Документацией мы никогда не обладали. Что касается исследований в ядерной сфере, они проводились. У нас есть опытный реактор, расположенный непосредственно в Киеве, есть один экспериментальный ядерный реактор в Харькове. По моей информации, харьковский реактор пострадал в результате обстрелов, и сейчас на нем ничего не делается. И киевский тоже находится в нерабочем состоянии. Поэтому все разговоры о том, что Киев сделает ядерную бомбу, пустые.

При этом Азаров не исключил, что киевский режим может сделать «грязную бомбу» — она не обладает такой разрушительной силой, как ядерная, но способна вызвать масштабное радиоактивное загрязнение.

— У нас есть радиоактивные отходы от работы атомных станций. Они могут начинить ими снаряды, бомбы и сбрасывать их. Все это создаст радиоактивное заражение, — сказал экс-премьер Украины. — Шансы создания грязной бомбы большие. Если американцы — реальные хозяева Украины — не запретят это, они могут сделать что угодно.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник уверен, что на Западе не заинтересованы в том, чтобы у Украины было ядерное оружие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Источник изображения: iz.ru

— Не только Россия, но США и страны Европы будут против этого. Тем же полякам, венграм будет некомфортно, если у Украины будет ядерное оружие. Они первыми будут возражать. На мой взгляд, Зеленский начал политику шантажа в этом вопросе, — сказал он «Известиям». — Он же понимает, что Запад и НАТО для него — это главный пункт. Но Украину в НАТО брать не собираются, например, против этого выступает Германия. Но Зеленский понимает, что некоторые страны колеблются, и на них нужно как-то надавить. И для этого используется этот маленький шантаж.

При этом Владимир Олейник отмечает, что у Украины остаются ядерные реакторы, которые могут дать возможность произвести необходимое сырье, но его придется доработать.

18 отября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия говорят о том, что киевский режим пытается сделать «грязную бомбу», и у него есть для этого возможности.

«С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать «грязную бомбу». Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают», — написал Медведев.

Фото: Global Look Press/Danny Gys Источник изображения: iz.ru

Обсуждение возможностей киевского режима по созданию ядерного оружия начались с того, что в четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил: в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом он поднимал эту тему. «Я ему сказал: «Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс». Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», – сказал он.

В тот же день издание Bild опубликовало слова неназванного украинского чиновника о том, что у Киева есть материалы и технологии, которые позволяют создать ядерное оружие за несколько недель. Позднее сам Зеленский опроверг это сообщение: «Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие. Мы не разрабатываем ядерное оружие», — сказал он.

— Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет, никогда и ни при каких обстоятельствах, — прокомментировал в пятницу сообщения об украинских планах по ядерному оружию глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент Венгрии Виктор Орбан Источник изображения: Фото: REUTERS/Eric Vidal/File Photo

Президент Венгрии Виктор Орбан заявил в 10 октября, что в разговорах с Зеленским ничего о планах по созданию ядерного оружия не слышал, но то, что «такой, возможно, и не существующий план» создает панику в Европе, свидетельствует о серьезности ситуации.

— Наши службы работают над тем, чтобы выяснить, есть ли на самом деле у Украины планы создания атомного оружия, — сказал Орбан.

Какое ядерное оружие было на территории Украины

Некоторое время после распада СССР Украина была одной из крупнейших по запасу боеголовок ядерной державой. На территории страны базировались и были оставлены разнообразные советские ракетные комплексы и запасы ядерных боевых частей для них — примерно третья часть советского ядерного арсенала.

На Украине базировались около 130 межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н, каждая их которых была оснащена разделяющимися головными частями индивидуального наведения по шесть боевых блоков среднего класса мощности. Кроме того, там же базировались 46 тяжелых твердотопливных МБР РТ-23 «Молодец» (по десять боевых блоков на каждой).

Подводных лодок с ракетами Украине не досталось, но на украинских аэродромах дальней авиации остались 38 тяжелых бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также большой запас крылатых ракет Х-55 и Х-55СМ с ядерными боевыми частями для этих самолетов. Вполне вероятно, что кроме стратегических ракетных комплексов на хранении находилось и тактическое ядерное оружие — бомбы, торпеды, боевые части оперативно-тактических ракет. В общей сложности 1700 боеголовок находилось на территории Украины под формальным контролем СНГ.

В 1991 году на референдуме более 90% избирателей Украины проголосовали за безъядерный статус страны, и в 1994 году начался процесс вывода с ее территории ядерного оружия в Российскую Федерацию. Он завершился в июне 1996 года.

Ракетоносец Ту-160 Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

После этого в конце 1990-х — начале 2000-х годов Украина уничтожила большое количество оставшихся там стратегических самолетов и ракет. Часть самолетов Ту-160 и Ту-95МС России удалось выкупить за поставки энергоносителей и вернуть самолеты в дальнюю авиацию. Последние оперативно-тактические ракеты Р-17 были утилизированы относительно недавно — в 2011 году. Всего же с 2007 по 2011 год были демонтированы и утилизированы 143 боевых ракеты, 50 пусковых установок, остальное оборудование и техника ракетных комплексов Р-17.

Каковы сейчас возможности Украины по созданию ядерного оружия

На территории страны есть атомные электростанции — Ровненская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Есть бывшая Чернобыльская атомная станция, где в 1986 году случилась катастрофа. В принципе, они могли бы быть источником радиоактивных материалов.

Создать «грязную» ядерную бомбу Украина может уже сегодня, и к тому нет никаких преград. Она представляет собой боеприпас, который в результате обычного неядерного взрыва распыляет в воздух радиоактивные вещества. Это могут быть радиоактивные отходы, которые наверняка есть в распоряжении украинской атомной энергетики. Такие бомбы опасны, но это не ядерное оружие. Хотя они могут создать радиационное заражение на большой площади.

Чернобыльская АЭС в Киевской области после аварии Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Соловьев, Татьяна Мещанская

А вот для производства полноценных ядерных боеприпасов отходов недостаточно. Нужно относительно большое количество достаточно чистых и уникальных ядерных материалов. Купить их где-то на черном рынке невозможно. Их надо производить с применением серьезных промышленных мощностей, которых у современной Украины нет, и только строительство таких заводов займет явно не один год. Так что для относительно небольшой страны это программа сродни запуску человека в космос.

Но в остальном сегодняшняя Украина располагает знаниями, специалистами и даже носителями потенциальных ядерных боезарядов. Ими могут выступать как обычные авиационные бомбы, так и перспективные баллистические ракеты «Гром-2» и, вполне вероятно, дрон — крылатая ракета дальнего действия «Паляница».

Дрон — крылатая ракета дальнего действия «Паляница» Источник изображения: Фото: соцсети

Такие работы не смогут остаться незамеченными. Тем более в условиях специальной военной операции. Скорее всего, если даже строительство такого завода будет начато, то оно никогда не будет закончено.

Дмитрий Корнев

Роман Крецул

Семен Бойков