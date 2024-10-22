Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, несмотря на соперничество

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - В Москве осознают, что, вне зависимости от исхода президентских выборов в США, Россия всегда будет оставаться для этой страны соперником, но Москва готова к диалогу с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для Соединенных Штатов если не врагом, то точно противником. В любом случае - конкурентом", - сказал он в интервью издательскому дому "Аргументы и факты".

По словам министра, "американцы любую международную проблему, любого своего международного собеседника рассматривают, прежде всего, с точки зрения недопустимости (как у них записано в доктринальных документах) того, чтобы кто-либо на этой планете стал сильнее, чем Соединенные Штаты".

Он убежден, что главная цель американского правящего класса - "не допустить того, чтобы кто-то подорвал их доминирование". Однако, как подчеркнул глава российского МИД, "эта цель иллюзорная".

"Возвращаясь к вопросу о том, кто из кандидатов или партий США нам более предпочтителен, могу лишь сказать, что надо готовиться к тому, что наступление на наши интересы, действия по сдерживанию нашего развития продолжатся при любой администрации", - отметил Лавров.

В то же время, сказал министр, "мы готовы работать с любой администрацией, которую в конечном итоге выберет американский народ, но только в том случае, если такой разговор будет взаимоуважительным и равноправным и будет строиться на том, чтобы слушать и слышать друг друга".

"Пока следим за предвыборной борьбой в США и на данный момент не наблюдаем признаков того, что мы к такому разговору вернемся", - отметил Лавров.

Комментируя заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о необходимости возобновления диалога с Россией, глава российского МИД отметил: "Мы поймем, о чем будет идти речь, только тогда, когда новая администрация официально приступит к своим обязанностям и сформулирует свою позицию".