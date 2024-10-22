Лавров заявил, что для преступлений Киева не будет срока давности

Глава МИД РФ напомнил, что на Украине принимаются законы, легитимизирующие теорию и практику нацизма

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Поддержка нацизма на Украине - это позор для лидеров Евросоюза, для преступлений киевского режима не будет срока давности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью aif.ru.

"Степан Бандера и Адольф Гитлер - это единое целое. Не зря в целом ряде европейских стран, в частности в Польше, хотят добиться исторической справедливости. Понимаю, у поляков свой серьезный нюанс. Тем не менее объективно они выступают за историческую правду, чтобы ее, во-первых, не растоптали, а во-вторых, чтобы не возобновилось нацистское движение, поднимающее сейчас голову. Это надо прямо признать. У таких преступлений нет срока давности", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли шансы, что преступления сегодняшних украинских нацистов со временем будут осуждены на Западе.

"Самый большой позор для лидеров Евросоюза - председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, [экс-генсека НАТО] Йенса Столтенберга, председателя Евросовета Шарля Мишеля, - которые многократно из Брюсселя заявляли, что должны поддерживать Украину до конца, потому что она воюет за их европейские ценности. Получается, что европейские лидеры по-прежнему готовы отстаивать так называемые ценности нацизма. Поэтому задача денацификации - отнюдь не лозунг, это насущная задача", - подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что у преступлений, совершенных во время Второй мировой войны нацистами, также не должно быть срока давности. "Я хотел бы надеяться. У этих преступлений нет срока давности. Немецкие и не только нацисты творили зверства и ужасы. Я уже говорил, что участвовали и подразделения других европейских стран", - добавил глава МИД РФ.

Он напомнил, что на Украине принимаются законы, легитимизирующие теорию и практику нацизма. "Как вы знаете, одной из целей нашей специальной военной операции является денацификация Украины. От этого никуда не уйти. Наряду с законами, запрещающими на основе расизма все русское - язык, образование, культуру, каноническую Украинскую православную церковь, что тоже является проявлением расизма как формы нацизма, - принимаются законы, легитимизирующие в украинском законодательном поле теорию и практику нацизма. В факельных шествиях маршируют молодчики с шевронами нацистской Германии. Это невозможно терпеть в современной Европе", - указал Лавров.