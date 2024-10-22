Азаров считает, что Киев может сделать "грязную бомбу"

Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что страна не имеет возможности создать полноценное ядерное оружие

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Украина не имеет возможности создать полноценное ядерное оружие, но она способна сделать "грязную бомбу". Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

"У нас есть радиоактивные отходы от работы атомных станций. Они могут начинить ими снаряды, бомбы и сбрасывать их. Все это создаст радиоактивное заражение. Шансы создания грязной бомбы большие. Если американцы - реальные хозяева Украины - не запретят это, они могут сделать что угодно", - сказал он в комментарии газете "Известия".

Азаров подчеркнул, что исследования в ядерной сфере проводились на Украине после ее отказа от ядерного оружия.

"У нас есть опытный реактор, расположенный непосредственно в Киеве, есть один экспериментальный ядерный реактор в Харькове. По моей информации, харьковский реактор пострадал в результате обстрелов, и сейчас на нем ничего не делается. И киевский тоже находится в нерабочем состоянии. Поэтому все разговоры о том, что Киев сделает ядерную бомбу, пустые", - резюмировал политик.