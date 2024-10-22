Новые патрульные корабли для ВМС Сингапура

Военно-морские силы Сингапура сообщили, что 11 октября 2024 года на судостроительном предприятии Western Baltija Shipyard в Клайпеде в Литве состоялась церемония первой резки стали и начала строительства корпусов четырех патрульных кораблей для сингапурского флота. Данные четыре корабля были заказаны министерством национальной обороны Сингапура в ноябре 2023 года германской компании Fr. Fassmer GmbH & Co. KG, которая передала постройку их корпусов на подрядной основе литовской верфи Western Baltija Shipyard. Достройка всех четырех кораблей, доукомплектование и сдача их заказчику будет осуществляться компанией Fr. Fassmer в Германии. Ввод в строй ВМС Сингапура всех четырех единиц запланирован начиная с 2028 года.

Патрульный корабль BP 83 Bad Düben типа Potsdam морской полиции Германии. По проекту этих кораблей заказаны четыре единицы для ВМС Сингапура (c) TMS Technical Marine Solutions GmbH

Проект новых патрульных кораблей для ВМС Сингапура основывается на проекте 86-метровых патрульных кораблей типа Potsdam, ранее построенных Fr. Fassmer в количестве четырех единиц для морской полиции Германии. Подробные характеристики сингапурского проекта пока что не публиковались. В составе ВМС Сингапура четыре новых патрульных корабля должны заменить четыре находящихся в строю 55-метровых малых патрульных корабля типа Sentinel сингапурской постройки 1990-х годов, входящих в состав сформированной в январе 2021 года флотилии морской безопасности и быстрого реагирования (Maritime and Security Response Flotilla - MSRF), выполняющей фактически функции береговой охраны Сингапура.

Церемония первой резки стали и начала строительства корпусов четырех патрульных кораблей для ВМС Сингапура на судостроительном предприятии Western Baltija Shipyard в Клайпеде в Литве. Данные четыре корабля были заказаны министерством национальной обороны Сингапура в ноябре 2023 года германской компании Fr. Fassmer GmbH & Co. KG. 11.10.2024 (с) ВМС Сингапура