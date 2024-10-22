Вагенкнехт обвинила лидера ХДС в желании вступить в войну против РФ

Лидер партии BSW призвала региональные отделения Христианско-демократического союза дистанцироваться от заявлений Фридриха Мерца

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт призвала региональные отделения Христианско-демократического союза (ХДС) дистанцироваться от заявлений лидера ХДС Фридриха Мерца по России.

"После произнесенной на этой неделе в Бундестаге ужасной речи Фридриха Мерца, в которой он фактически потребовал вступления Германии в войну против России, мы можем пойти с его партией на коалиции только в том случае, если земельное правительство ясно дистанцируется от такой позиции", - заявила Вагенкнехт журналу Der Spiegel. 16 октября Мерц, выступая в парламенте, призвал к более жесткому курсу в отношении Москвы. На этих выходных он подтвердил свою позицию, высказавшись за снятие ограничений на применение западного оружия и поставки Киеву крылатых ракет Taurus.

В эфире телеканала ARD Вагенкнехт напомнила, что даже Вашингтон пока не разрешил наносить удары вглубь РФ. "А господин Мерц требует чего-то такого, чего неслучайно не делает крупнейшая военная держава в мире. То есть это совершенное безумие", - сказала лидер BSW. В Тюрингии партия Вагенкнехт ранее сигнализировала о готовности к коалиционным переговорам с ХДС и Социал-демократической партией Германии, но при условии, что будет достигнут компромисс по требованиям BSW касательно конфликта на Украине.

17 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала германских политиков вместо выдвижения России ультиматумов по Украине прекратить поставки вооружений Киеву. Так она прокомментировала "Известиям" высказывания Мерца об ультиматуме РФ.