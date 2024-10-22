Сообщается о потере ВКС РФ первого разведывательно-ударного беспилотника «Иноходец» над Курской областью

Источник изображения: topwar.ru

ВКС России потеряли первый с начала спецоперации разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец» («Орион»), БПЛА был сбит над Курской областью. Снимки упавшего беспилотника разместили украинские ресурсы.

Российский БПЛА «Иноходец» был сбит с помощью ЗРК «Стрела-10» из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, переброшенной на днях из-под Часова Яра в Курскую область. Упавший беспилотник практически полностью сгорел, так что противнику достались только обгоревшие обломки.

Как предполагают наши ресурсы, беспилотник нес ракеты Х-БПЛА (ТКБ-1030). Этими ракетами «Иноходец» вполне уверенно уничтожал вражескую бронетехнику и вооружения в приграничных регионах. На сегодняшний день счет уничтоженных танков, БМП, БТР, бронеавтомобилей, САУ и буксируемых орудий уже перевалил за 50 единиц.

Источник изображения: topwar.ru

О том, что БПЛА «Иноходец» («Орион») активно используются в Курской области, стало известно еще в сентябре. В первый же вылет беспилотник уничтожил РСЗО М270 MLRS ВСУ вместе с боекомплектом в 20 ракет и расчетом с охраной в количестве 10 человек. Далее уничтоженная техника пошла потоком.

Стоит отметить, что данные беспилотники, принятые на вооружение российской армии в 2020-м году, применялись еще в начале СВО, но потом резко исчезли. Связано это с активным применением противником систем ПВО, которых на начало конфликта у Киева было достаточно много. За два года беспилотник модернизировали с учетом опыта СВО, добавив ему высокоточных ракет. В Курской области состоялось боевое крещение обновленного беспилотника.